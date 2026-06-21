ACI Racing Weekend Monza, FREC: le dichiarazioni della top tre

Le dichiarazioni dei top 3 della FREC a Monza aprono la conferenza stampa

F1World era presente dal vivo in sala stampa per raccogliere le dichiarazioni dei top 3 FREC dopo la gara 3 a Monza, quarto round della Formula Regional European Championship. Davanti ai cronisti, Emanuele Olivieri ha raccontato tutta l’emozione di una vittoria in casa. “Mi sentivo davvero bene, vincere qui è qualcosa che porterò con me per molti anni”, ha dichiarato, ricordando anche un avvio di stagione complicato.

Olivieri ha poi descritto la difficoltà della gara, segnata dal grande caldo e da un gruppo compatto alle sue spalle. “È stata una gara dura, con il caldo era difficile creare un margine e stare tranquillo, dovevo spingere ogni volta con chi avevo dietro“, ha spiegato. Il pilota ha aggiunto qualche parola anche sulla gestione della partenza, probabilmente il momento più delicato dell’intero weekend.

“Essere primo allo start a Monza è forse la situazione più difficile in assoluto: se sbagli, gli altri ti prendono subito“, ha dichiarato Olivieri, sottolineando la qualità della propria partenza. Sull’ultimo, concitato restart, il pilota ha ammesso una certa tensione. “Dopo il penultimo restart ero contento per il margine, ma quando ho rivisto l’auto dietro ho pensato ‘no, di nuovo’. Sono rimasto calmo e ho difeso la posizione“, ha concluso.

Le dichiarazioni di Weldon e Sano in sala stampa

Sebastian Weldon, secondo classificato, ha raccontato ai microfoni una rimonta nata da una qualifica difficile. “Partivamo settimi, la qualifica non era stata forte, ci serviva una buona partenza. Ho recuperato soprattutto nei restart“, ha spiegato. Sul sorpasso decisivo, Weldon ha aggiunto: “Ho avuto un buon recupero sulla vettura davanti, mi sono spostato all’esterno e i due piloti in testa hanno avuto un contatto“.

Interpellato sul proprio ruolo di leader del campionato, Weldon ha preferito restare con i piedi per terra. “Ero concentrato solo su me stesso, non penso troppo alla classifica in questo momento, voglio solo migliorare la mia guida”, ha dichiarato.

Yuki Sano, terzo al traguardo e al primo podio in carriera, ha commentato una rimonta dalla quattordicesima posizione. “Sono molto contento di questo risultato, non riuscivo a crederci essendo partito da P14, sono riuscito a recuperare posizioni con calma”, ha detto. Sul finale, segnato da alcuni incidenti tra i piloti davanti a lui, Sano ha aggiunto: “Nell’ultimo giro c’erano degli incidenti da evitare, era una situazione al limite, ma sono felice”. Il pilota giapponese ha infine definito il podio un traguardo importante dopo un avvio di stagione complicato lontano da casa.