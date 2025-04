Treno diretto Nord-Sud, con 29€ torni a casa per Pasqua: biglietti in esaurimento rapido | Ecco come accaparrarseli

Il mese dei ponti è finalmente iniziato: biglietterie prese d’assalto per assicurarsi l’imperdibile regalo di Pasqua.

Il mese di aprile è cominciato da pochi giorni, per la gioia dei milioni di lavoratori e studenti che dopo poco meno di tre mesi vissuti a tutta pregustano un po’ di vacanza.

Dopo il rientro dalle brevi ferie natalizie c’è stato poco respiro per tutti, ma i doveri quotidiani sono stati alleggeriti proprio dal pensiero che la primavera avrebbe portato parecchi vantaggi.

Ai benefici climatici si aggiungono quelli portati dal calendario, dal momento che dalla metà del mese prenderà il via la stagione dei ponti. Breve, ma intensa, dal momento che oltre ai giorni delle vacanze pasquali si aggiungeranno altre buone nuove.

La settimana successiva sarà infatti corta, cadendo la Festa della Liberazione di venerdì, e quella dopo ancora cortissima con il 1° maggio di giovedì. Ma perché la festa fosse completa serviva che si realizzasse un sogno ulteriore.

La sorpresa di Pasqua corre sulle rotaie: Festa in famiglia con il treno speciale

Lo spauracchio scioperi avrebbe infatti potuto minacciare la voglia di relax degli italiani, ma per una volta non sarà così. L’unica agitazione di rilievo ad aprile sarà tra venerdì 11 e sabato 12, ovvero a fabbriche e scuole ancora aperte. E non finisce qui, perché c’è un regalo ulteriore a rallegrare chi potrà riabbracciare le proprie famiglie dopo tre mesi.

Anche in occasione delle vacanze pasquali sarà infatti attivo il “Sicilia Express”, il treno diretto a costi contenuti dedicato ai siciliani residenti al Centro e al Nord che potranno così tornare a casa dai propri cari in tutta comodità, senza rischiare di restare vittime del caro voli. L’iniziativa era già stata lanciata a Natale con enorme successo, se è vero che i biglietti andarono esauriti in poche ore.

Natale con i tuoi, Pasqua pure: pullman, treno e nave, tutti i mezzi portano a casa

Per questo la Regione ha rilanciato il progetto raddoppiando il servizio. Sarà possibile raggiungere la Sicilia in treno da Torino o arrivare in treno fino a Napoli e poi proseguire via nave. Il costo del biglietto è di 29,90 euro, mentre la soluzione integrata treno fino a Napoli e poi in nave costerà 30 euro. Rispetto a Natale sarà inoltre possibile partire anche dal Trentino Alto Adige, dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia con servizio integrato pullman-treno, sempre a 29,90 euro.

I posti disponibili saranno più di 1000: 560 per il “Sicilia Express”, che partirà il 17 aprile da Torino con ritorno il 26 e costo della tratta pari a 29,90 euro, e 472 per la soluzione intermodale integrata. Costo, 30 euro. In quest’ultimo caso, partenza prevista da Torino il 17 aprile, con ritorno il 21, direzione porto di Napoli e successivo imbarco per Palermo. Confidando nel bel tempo per tanti siciliani di ritorno si prospetta una Pasqua dolce, emozionante e neppure troppo costosa.