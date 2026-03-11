Toto Wolff: “Sono aperto a modifiche sul regolamento 2026”

Toto Wolff disponibile a modifiche al regolamento 2026

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, si è dichiarato aperto ad eventuali modifiche al regolamento di Formula 1 del 2026. Questo perché, dopo il Gran Premio d’Australia, sono state sollevate diverse preoccupazioni in merito alle nuove normative apportate per quest’anno. La superiorità di Mercedes ad Albert Park, grazie alla quale hanno ottenuto una comoda doppietta, ha scatenato perplessità da gran parte della griglia, criticando apertamente il nuovo regolamento.

La gara ha evidenziato differenti problematiche, in particolare la gestione della batteria e le dinamiche artificiali di gara. I piloti hanno espresso chiaramente la natura imprevedibile delle monoposto del 2026. Lando Norris, campione del mondo in carica, ha descritto la gara come “caotica e troppo impegnativa“. Esteban Ocon ha ribadito le sue preoccupazioni, definendo la gara “artificiale”. Max Verstappen, invece, non é di certo andato piano con le critiche, sottolineando quanto i requisiti di “Lift-And-Coast” (per ricaricare la batteria) hanno reso la gara poco piacevole.

I timori non riguardano solo la qualità della gara in sé, ma anche una questione che ai piloti sta tanto a cuore: la sicurezza. Norris allerta sulle pericolose velocità di avvicinamento quando i piloti accumulano energia dalla batteria sui rettilinei, creando una notevole disparità di velocità (fino a 50 km/h). Il pilota inglese ha anche dichiarato che la Formula 1 è passata dalle “migliori vetture di sempre” dello scorso anno (McLaren ha vinto con un distacco incredibile sui concorrenti), a “probabilmente le peggiori“.

Wolff: “Aperto a modifiche, se necessarie”

Ai microfoni di RacingNews365, Toto Wolff ha espresso la sua opinione riguardo ciò che è successo in gara. “Non ho sentito nessuno dei piloti parlare in modo particolarmente positivo delle ultime vetture o dire che fossero le migliori. Si tende ad essere nostalgici quando si guarda agli eventi passati”. Poi ha continuato: “Ma è chiaro che siamo tutti interessati a questo sport. Dobbiamo offrire un grande spettacolo, le migliori auto del mondo, i migliori piloti e qualcosa di entusiasmante per i tifosi. Ecco perché dobbiamo guardare solo al prodotto“.

“Una prospettiva è quella dei piloti, che è importante”, ha dichiarato. “Ma Stefano [Domenicali] direbbe che l’unica metrica che conta per lui è se piace ai tifosi“. Ha concluso dicendo: “Questo è ciò che dobbiamo considerare. E se c’è bisogno di apportare modifiche, penso sia la cosa migliore da fare”. “In Formula 1 abbiamo la flessibilità necessaria per prendere sempre queste decisioni”.