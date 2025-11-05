Toto Wolff è ottimista: la Mercedes può lottare per la p2 in Brasile

Toto Wolff è fiducioso che la Mercedes possa riprendersi la p2 nei costruttori in Brasile

Toto Wolff è convinto che la Mercedes possa riuscire a contrattaccare la Ferrari e la Red Bull nella lotta per la P2 nei costruttori in Brasile. In seguito alla vittoria di George Russell a Singapore, il team tedesco ha riscontrato delle difficoltà nel GP degli Stati Uniti e in Messico. Ad Austin, la scuderia di Brackley ha concluso con un sesto posto ottenuto da Russell e al tredicesimo con Antonelli. Mentre in Messico i due piloti hanno terminato al sesto e al settimo posto.

Con l’avvicinarsi delle ultime quattro gare della stagione 2025, la Mercedes è attualmente terza in classifica costruttori. Davanti a lei, con un punto di distacco, la Ferrari in seconda posizione e dietro con nove punti di distacco la Red Bull, in quarta. Il capo del team tedesco, ha intenzione di riscattarsi dopo questi weekend difficili e ha dichiarato che la squadra può provare a riprendersi la seconda posizione in Brasile.

Le dichiarazioni del team principal

Toto Wolff è convinto che il team possa riprendersi a Interlagos. “Mancano quattro gare e ci separa un punto da Ferrari, e la Red Bull è indietro di solamente nove punti. Ognuna di queste quattro gare sarà importante per la lotta del secondo posto nella classifica costruttori. Abbiamo avuto dei weekend difficili e il nostro vantaggio è svanito nelle ultime due gare, ma siamo ancora in lotta per p2 e possiamo riprenderci in Brasile”, ha dichiarato il team principal della Mercedes.

In quest’ultima fase della stagione, oltre ai quattro Gran Premi rimanenti, restano da disputare due sprint: in Brasile e in Qatar. “È il penultimo weekend sprint della stagione, dobbiamo dare il massimo da subito“. “Interlagos è un circuito del vecchio stile e presenta un fondo sconnesso, cambi di pendenza e una grande varietà di curve. Se a queste caratteristiche si aggiungono le condizioni metereologiche imprevidibili, il margine di errore è minimo. Qualunque cosa ci riservi questo fine settimana, il nostro obiettivo è fare del nostro meglio per tornare davanti ai nostri rivali più vicini”, ha concluso Toto Wolff.