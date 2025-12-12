Timo Glock: “Ringrazio Verstappen, Norris…”

La seconda parte della stagione 2025, è stata sicuramente molto vivace, grazie alla rimonta di Max Verstappen, verso la sfida iridata

Lando Norris è diventato campione del mondo, un risultato sicuramente incredibile. Ma, possiamo dire che è stato Max Verstappen, ad aver reso quest’ultima parte di stagione molto intrigante, tenendo in piedi fino alla fine la lotta per il titolo iridato piloti, che fino alla pausa estiva sembrava che fosse una affare di famiglia McLaren, tra Lando Norris e Oscar Piastri.

Questo almeno fino alla tappa di Zandvoort, dove tra l’olandese e i due ragazzi della McLaren c’era un gap di circa 104 punti.

A partire dal weekend di casa, Max Verstappen ha ritrovato la sua forza, riuscendo a inanellare una serie di prestazioni molto buoni, tanto da ridurre la distanza con la vetta per quanto riguarda la classifica piloti. Tuttavia, era chiaro che la difesa del suo titolo, appariva impossibile.

Ma a discapito di tutto, a partire da Monza in poi, anche la Red Bull è tornata più in vita, con la RB21 più forte, tanto da permettere a Max Verstappen di ottenere i risultati, che poi abbiamo visto: sette vittorie nelle ultime nove gare, fallendo solo in due occasioni, dove ha perso punti preziosi che lo avrebbe potuto portare a cogliere il suo quinto titolo iridato piloti.

Il campionato è stato deciso al GP Abu Dhabi, tappa conclusiva della stagione, vinto da Lando Norris. L’ex pilota di Formula 1, Timo Glock definisce il pilota della McLaren, un degno campione.

“Se sei in cima alla fine, hai fatto molte cose giuste nel corso dell’anno,” ha dichiarato Glock, a F1-Insider.

Ciò nonostante, per l’ex pilota di Jordan, Toyota e Virgin, Max Verstappen merita credito per aver portato la sfida fino alla fine.

“Dobbiamo ringraziare Max Verstappen, per aver ancora una volta effettuato un sorpasso così incredibile [prestazioni]. Quando era sotto di 104 punti, tutti noi pensavamo: ecco,” ha aggiunto Glock.

Glock impressionato da Norris

Quando Verstappen, si è ritrovato dietro di 104 punti, anche Lando Norris aveva un margine piuttosto ragionevole dietro a Oscar Piastri, dopo il ritiro per guasto tecnico al GP Olanda.

In termini di risultati, in tanti si aspettavano che la conquista del titolo potesse arrivare prima dell’ultima gara. Ma, alla fine si è rivelata una corsa a tre fino ad Abu Dhabi.

“È stato incredibile, come Verstappen abbia gestito, affinché questo campionato del mondo diventasse così eccitante. Sul miglior pilota di tutti i tempi, sicuramente non abbiamo bisogno di discutere – in questo momento, quello è Max Verstappen,” ha aggiunto Glock.

Per Timo Glock, Verstappen rappresenta quindi il miglior pilota della griglia. Tuttavia, ha mostrato molto rispetto per Lando Norris, e su come ha affrontato il campionato. Il neo campione del mondo è molto aperto sul suo punto debole, qualcosa che Glock ha apprezzato nel vederlo.

“È aperto, ha ammesso quali siano i suoi punti deboli, eppure è rimasto fedele a se stesso. È fantastico vedere, come i piloti di oggi, non siano solo fatti di acciaio“.

Ora che si è assicurato il primo titolo iridato, Lando Norris avrà l’obiettivo di diventare un due volte campione del mondo. Timo Glock crede, che ciò sia possibile con la giusta macchina.

“In termini di stile, lui non è Max Verstappen; lo ha detto spesso lui stesso. Con la giusta opportunità, con la giusta vettura, lui ha la concreta chance di lottare per il titolo iridato. Tuttavia, lottare contro Max sarà sempre difficile,” ha aggiunto in conclusione Timo Glock.