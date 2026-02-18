Test Bahrain, quarta sessione: pronti al via

Ultime riflessioni in Bahrain prima del via

La quarta e ultima giornata della seconda sessione di test pre-stagionali di Formula 1 2026 sul circuito di Sakhir, Bahrain ha visto una lotta serrata tra i piloti in pista, con performance sorprendenti, qualche incidente e indicazioni tecniche importanti in vista dell’inizio del mondiale.

Russell di un soffio davanti a Piastri, Leclerc terzo

Al calar del sole in Bahrain è stato George Russell su Mercedes a prendersi il miglior tempo complessivo della giornata, fermando il cronometro su 1:33.459 e battendo di un solo centesimo Oscar Piastri su McLaren. Alle loro spalle si è piazzato Charles Leclerc con la Ferrari, dimostrando ancora una volta solidità e ritmo costante dopo i tempi mattutini in cui era già stato protagonista.

La classifica della sessione ha evidenziato come i top team stiano sfruttando al massimo queste ore decisive di test per ottimizzare assetti e strategie in vista della stagione che scatterà a marzo.

Mattinata con Ferrari davanti, Red Bull in difficoltà

Nella sessione mattutina era stato proprio Leclerc a dominare la tabella tempi, girando in 1:33.739, tempo che gli aveva valso il primo posto davanti a Norris e Antonelli. La Ferrari ha mostrato un’affidabilità ritrovata, completando numerosi giri senza intoppi e portando avanti simulazioni di passo gara molto utili per i tecnici.

Nel frattempo Red Bull ha faticato a tenere il ritmo: problemi tecnici e un tempo limitato in pista per Isack Hadjar hanno segnato una mattinata sotto le aspettative per il team campione del mondo. Anche Cadillac, al suo debutto in pista in questa sessione, ha avuto una giornata difficile con pochi giri completati.

Spin di Stroll porta al primo “red flag” dei test della quarta giornata

Durante la sessione pomeridiana, Lance Stroll ha causato un’insolita uscita di pista nel T11 che ha portato alla prima bandiera rossa della giornata. L’episodio ha fermato temporaneamente l’attività in pista, ma nessuna vettura ha riportato danni gravi.

Intanto Lewis Hamilton ha mostrato un miglioramento di passo nel corso del pomeriggio, recuperando terreno nonostante qualche difficoltà iniziale e piazzandosi nella top 5.

Conclusioni tecniche e sguardo al futuro

In questa ultima giornata di prove prima dell’inizio del mondiale, Mercedes e McLaren hanno dato segnali convincenti di competitività, mentre Ferrari ha confermato il proprio stato di forma con un pacchetto bilanciato e affidabile. Red Bull e Cadillac devono ancora lavorare per risolvere alcune incertezze tecniche, soprattutto in termini di affidabilità e ritmo gara.

Si concludono così i test in Bahrain, fondamentali per i team per comprendere meglio le nuove regolazioni tecniche della stagione 2026. L’appuntamento ora è con il primo Gran Premio della stagione, in Australia, nel weekend del 6-8 marzo.