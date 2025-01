Tergicristalli, non li sostituisci più con la tattica del cocco | L’inverno lo passano liscio come la seta

Con la tattica del cocco non sostituirai più i tergicristalli. L’inverno non sarà più un problema per gli automobilisti.

I tergicristalli sono uno degli elementi più importanti della vettura, soprattutto nei mesi invernali. Le spazzole sono indispensabili affinché sia possibile rimuovere dal vetro lo sporco, l’acqua e il ghiaccio che in inverno non permettono di avere una buona visuale della strada.

Ma come ogni singolo elemento della vettura, anche i tergicristalli hanno bisogno di manutenzione, senza considerare che ci sono casi in cui occorre agire per evitare di avere problematiche durante la guida.

Il problema più comune, in inverno, quando ci si mette al volante, è quello di non riuscire a eliminare dalla superficie il ghiaccio o la condensa. Prendere decisioni sbagliate a riguardo, espone alla possibilità di problematiche che potrebbero portare a ingenti spese.

In tutto ciò il cocco potrebbe essere di grande aiuto all’automobilista.

Tergicristalli: come avere una perfetta visibilità

Per evitare problematiche di visibilità è indispensabile sapere in che modo agire. Ad esempio, per eliminare la condensa dal vetro è indispensabile accendere l’aria calda affinché le goccioline presenti si asciughino velocemente. Ci sono poi possibilità di agire affinché essa non si ripresenti di nuovo. I veri esperti consigliano, ad esempio, di utilizzare della schiuma da barba, passandola sul vetro si eviterà che l’umidità si attacchi alla superficie del vetro. Allo stesso modo, può essere efficace una mistura di acqua e alcol, perfetta per evitare un problema che potrebbe tardare la partenza al mattino.

Ma uno dei maggiori problemi non è l’appannamento, ma piuttosto il ghiaccio che non permette assolutamente di avere una buona visuale. In questi casi, il consiglio è sicuramente di evitare l’acqua calda, preferendo magari prodotti specifici, che vengono venduti presso i negozi specializzati di prodotti per la casa o per l’automobile.

Attenzione alle spazzole

Il ghiaccio e l’utilizzo intenso delle spazzole nel periodo invernale, possono ridurre l’efficienza delle spazzole. Anche gli sbalzi di temperatura influiscono negativamente sull’efficienza delle gomme, per questo motivo è importante prendersene cura e ovviamente cambiarle al bisogno, affinché ci si assicuri che essi funzionino nella maniera corretta assicurando la perfetta visibilità al bisogno.

Per allungare la vita dei tergicristalli si può utilizzare è l’olio di cocco, in grado di allungare la vita delle spazzole ed evitare che esse facciano rumore a contatto con il vetro. In questa maniera ci si assicurerà una visuale sempre perfetta.