Szafnauer sul futuro di Vettel: “Entro una settimana l’annuncio”

E’ ancora ignoto il destino del pilota tedesco, la cui permanenza in Aston Martin era stata messa in discussione. Ma avremo presto novità in arrivo

Quando l’anno scorso Sebastian Vettel ha firmato per entrare in Aston Martin, il contratto prevedeva l’opzione di un’estensione al 2022. Ma con la prima metà della stagione attuale abbondantemente passata, e a pochi mesi che ci separano dalla conclusione di questo capitolo della Formula 1, sorprende che il pilota tedesco ancora non abbia apposto la propria firma su quella clausola. Quest’incertezza di Vettel ha dato adito a voci di corridoio circa il suo futuro. Molte delle quali ipotizzano un eventuale ritiro per il quattro volte campione del mondo.

Secondo alcuni, infatti, Vettel non si troverebbe a suo agio nel nuovo team. Ipotesi che sono state fortemente messe a tacere dal team principal dell’Aston Martin, Otmar Szafnauer. Quest’ultimo, infatti, ha recentemente dichiarato per ‘The Race’: “Non c’è assolutamente attrito. Chiedetelo anche a lui e sono sicuro che dirà che ama stare qui. Si tratta solo di elaborare alcuni dettagli. Il nostro rapporto è meraviglioso, lui è una persona fantastica. Lavora molto duramente, ha molta esperienza ed è una persona molto genuina“.

VETTEL: “NON POSSO DIRE MOLTO SUL MIO FUTURO”

Szafnauer sembra non avere dubbi: “A noi piace lui e a lui piacciamo noi. Adesso ci troviamo solo a discutere degli ultimi dettagli. Ma entro la prossima settimana, o massimo 10 giorni, saremo in grado di dare notizie definitive“. In Aston Martin sarebbero così intenzionati a continuare a lavorare con Vettel anche in futuro da non aver pensato, a dire di Szafnauer, a un piano B nel caso il pilota tedesco decidesse di dare forfait: “Se ci fosse stato qualche dubbio nelle nostre menti, a luglio, quando tutte le altre persone pensavano ‘dovrei andare in Williams’ o ‘dovrei andare in Alfa Romeo’, avremmo avuto anche noi contrattazioni di questo tipo. Ma non l’abbiamo fatto“.

Secondo altre indiscrezioni, un possibile sostituto sarebbe potuto essere Daniel Ricciardo. Ma la notizia è stata smentita ai microfoni di Sky Italia ieri pomeriggio, al termine del Gran Premio a Monza: “Il team principal della McLaren Andreas Seidl lo nega. Ricciardo non è disponibile“. Da parte sua, Vettel continua a essere molto riservato su quello che sarà il suo futuro: “Non c’è molto da aggiungere, davvero.” dichiara, “Poi in generale non ho mai parlato molto di contratti. Inoltre, nel contratto stesso c’è scritto che non dovrei parlarne, quindi temo di non poter dare ulteriori informazioni“.