Superlicenza Formula 1 2023: ahi che costi!

Essere primo della classe, non sempre è buona cosa. Lo sa bene Verstappen costretto a pagare una cifra folle per la Superlicenza Formula 1 2023

La stagione quasi perfetta quella che ha disputato Max Verstappen nel 2022, che gli ha regalato il secondo titolo iridato piloti, rischia di diventargli un po’ cara quando dovrà rinnovare la Superlicenza Formula 1 FIA per il 2023.

Secondo le regole previste con l’entrata in vigore della Superlicenza, ogni pilota dovrà versare una tassa d’iscrizione per poter scendere in pista. Una quota di partecipazione, calcolata sulla base dei punti ottenuti nel campionato precedente, oltre a una quota fissa prevista dalla FIA, ovvero 10.400 euro. Max Verstappen, ottenendo 454 punti, dovrà pagare una straordinaria cifra di 963.800 euro, pagando ben 2100 euro per ogni punto conquistato.

Una cifra sicuramente spropositata per Max Verstappen, e nel suo caso probabilmente era prevista nel suo contratto con Red Bull, considerato il suo status di pilota con franchigia, benché il pagamento viene versato personalmente da ciascun concorrente.

Gli altri

Nel 2022, Carlos Sainz Jr ha disputato la sua miglior stagione in Formula 1, al termine della quale si è classificato in quinta posizione e con 246 punti, davanti a Lewis Hamilton. Per contro, lo spagnolo dovrà versare poco più di mezzo milione di euro.

Fernando Alonso con i suoi 81 punti presi nella stagione passata, dovrà pagare 180.500 euro per la sua Superlicenza, malgrado la sua Alpine A522 non gli abbia permesso di lottare per la vittoria, e si sia più volte fermata per problemi tecnici o altri motivi. Di sicuro, dopo un’annata del genere tra alti e bassi, per il pilota spagnolo e 2 volte campione del mondo di Formula 1, non dovrebbe essere soddisfacente affrontare questo pagamento.

