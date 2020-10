Stewart: “Deluso da Hamilton”

Sir Jackie Stewart è “deluso” da Lewis Hamilton che pensa che egli stia cercando di sminuire i suoi risultati e le sue prestazioni.

Infatti poco prima del GP dell’Eifel in cui Lewis Hamilton ha ottenuto la sua vittoria numero 91 eguagliando il record di Michael Schumacher, Sir Jackie Stewart ha ammesso che il pilota inglese ha un “vantaggio quasi ingiusto” sui suoi rivali, data la superiorità oggettiva delle monoposto Mercedes.

LA RISPOSTA DELL’ESACAMPIONE

Di sua risposta il sei volte campione del mondo di Formula 1, ha detto che: “Vengo criticato da molte persone, in particolare dai piloti più anziani, hanno un’ape nel cofano, non so perché. Ho tanto rispetto per le leggende del passato, anche se continuano a parlare negativamente di me”.

IL PENSIERO DI SIR JACKIE

In sua difesa Sir Jackie, dice che non sta affatto cercando di minimizzare ciò che sta ottenendo il pilota inglese: “Non sto cercando di sminuire Lewis e giudico le sue prestazioni con incredibile rispetto. È il miglior pilota del momento”.

Prosegue ammettendo anche che: “Non lo sto buttando giù e sono deluso che la pensi in questo modo. Ho 81 anni, cosa avrei da guadagnare in tutto ciò? Mi è stato chiesto cosa pensavo del fatto che Lewis diventasse il pilota più vincente di tutti i tempi e se questo lo avesse reso il più grande che sia stato. Ho detto che è molto difficile dirlo“.

Inoltre rincara la dose in favore della sua tesi, dichiarando: “Il più grande credo che sia Juan Manuel Fangio, seguito da Jim Clark. Ma allora, è corretto dire che qualcuno è il migliore? Sono epoche diverse. Si può dire che Lewis è il migliore della sua epoca e questo non è in alcun modo umiliante nei suoi confronti“.