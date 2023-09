Steiner contro Haas: solo rumors

Pare che il team principal della Haas Steiner avrebbe avanzato un’azione legale contro il proprietario del team. Cosa sará successo?

Secondo alcuni rumors, Steiner avrebbe avanzato un’azione legale da 900 milioni di dollari contro Gene Haas. Si ritiene, infatti, che un accordo del 2016 tra il team principal e il proprietario avrebbe visto Steiner partecipare per il 50% nel team di Formula 1. La Haas avrebbe successivamente rinnegato tutto.

In seguito, Guenther Steiner intendeva citare in giudizio il proprietario del team per 900 milioni di dollari. Steiner ha poi riso delle voci ritenendo che sia tutto inventato. Steiner ha infatti recentemente parlato in esclusiva a PlanetF1.com del suo buon rapporto con Gene, definendo Haas un “ottimo capo”, un “duro” che apprezza.

“Con Gene Haas, so di avere un ottimo capo, ho un buon rapporto con lui. È duro con me, ma sono duro con altre persone. Quindi, se faccio un cattivo lavoro, non ho paura che me lo dica. Non che abbia bisogno di dirmelo, ma se ha un’opinione diversa su questo, mi sta bene. Non mi sto arrabbiando”, ha dichiarato Steiner.

Back racing under the lights 🙌#SingaporeGP Race Week is here! 🇸🇬#HaasF1 pic.twitter.com/E5eVfD76y2 — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 11, 2023

L’attuale situazione della Haas

Attualmente il team di Steiner si trova all’ottavo posto nel mondiale costruttori con undici punti. Hulkeberg é quattordicesimo con 9 punti e Magnussen é diciottesimo con 2 punti. Infatti, dopo un avvio di stagione tutto sommato promettente, la Haas sembra adesso aver imboccato una parabola discendente.

Alle prese con una monoposto piuttosto convenzionale, la scuderia ha sicuramente beneficiato del carisma e dell’esperienza di un pilota come Nico Hulkenberg per concretizzare il proprio potenziale, ma ciò potrebbe non bastare… Per Magnussen sono invece arrivati due decimi posti e qualche errore di troppo soccombendo cosí rispetto al compagno di squadra.

C’é da dire che anche la vettura mostra una differenza lampante tra qualifica e gara. Da una parte ottime performance sul giro secco, dall’altra involuzione sul passo gara. La vettura é incapace di gestire gli pneumatici, oltre che avere qualche problema di affidabilitá. Il quadro complessivo dunque non sembra molto confortante…