Spese manutenzione auto, se compri questo modello sganci 20.000€ in 10 anni | Fai a tempo a comprare una macchina nuova

Con questo modello spendi ben 20 mila euro in 10 anni, per quello che riguarda le spese di manutenzione. Non è che sia poi così conveniente.

La manutenzione della propria automobile, rientra tra quelle che sono le spese che influiscono sul budget familiare di ognuno di noi. Possedere una vettura, potrebbe rivelarsi molto più difficile di quello che si possa credere. I costi di gestione di essa possono essere molto più elevati di quello che ci si aspetta.

In effetti, a prescindere dalla spesa sostenuta per preparare la automobile, si prevedono poi una serie di costi, che influiscono sul bilancio generale. Al primo posto abbiamo il carburante, il cui costo attualmente ha raggiunto dei livelli veramente molto elevati, che hanno reso necessari alla valutazione della possibilità di utilizzare mezzi diversi, senza considerare poi la polizza RCauto. Anche quest’ultime hanno subire un rincaro non indifferente.

Ma tra le spese che maggiormente colpiscono gli automobilisti, ci sono gli interventi meccanici. Spesso quando ci si ferma in officina, il conto da pagare risulta essere piuttosto elevato.

Conoscere quelle che sono nell’automobili da evitare come la peste, per via dei costi di gestione piuttosto elevati, è veramente importante. Ecco allora cosa ci dice un recente studio.

Se stai per comprare un’auto nuova, valuta attentamente le caratteristiche

Nel momento in cui ci si appresta acquistare un’automobile nuova di zecca, è inevitabile che si proceda con delle valutazioni importanti. Ovviamente il primo elemento da valutare è il budget che si ha a disposizione. Ci sono auto che costano svariate decine di migliaia di euro e non tutti possono permettersele. Quindi comprendendo quale sia il raggio di prezzi, entro cui poter scegliere, si procede valutando le caratteristiche della vettura, come lo spazio dell’abitacolo, il motore e anche, perché no, l’aspetto complessivo.

Ma se anche l’occhio vuole la sua parte, è indispensabile anche pensare al proprio portafoglio. Proprio per questo motivo l’affidabilità diviene uno degli elementi cardine, nel momento della scelta.

L’auto che ti costa un patrimonio

A rivelare quali sono le vetture che possono costare letteralmente un patrimonio, ci ha pensato uno studio di Consumer Reports su tale argomento. Ciò che è stato rilevato sono i costi operativi reali che le diverse marche richiedono in un periodo di 10 anni. Lo studio si è basato su quelli che sono interventi piuttosto standard, come il cambio dei pneumatici, dell’olio, la rettifica di eventuali guasti.

Inaspettatamente la vettura che offre la spesa più ridotta è Tesla, con i suoi circa 4 mila euro in 10 anni. Ma all’estremo opposto troviamo Land Rover che presenta un conto di ben 20 mila euro. Attenzione alla scelta.