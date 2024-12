Nuovo Codice della Strada, ti sbattono in gattabuia per uno spray nasale | Buttano via la chiave per un comune raffreddore

Il Nuovo codice della Strada parla chiaro, se utilizzi lo spray nasale rischi che ti mettono in galera e buttano la chiave.

Quello che sembra essere già chiaro, nonostante il nuovo codice della strada sia entrato in vigore da poco, e che con le nuove regole non si scherza. Basta un piccolo errore per ricevere una batosta difficile da digerire.

Sembra proprio che per via delle nuove regole, non ci si possa mettere a volante nemmeno se si ha un semplice raffreddore.

Conoscere la nuova normativa che interessa le strade di tutta l’Italia, si rivela indispensabile per evitare di essere protagonisti di sanzioni anche piuttosto importanti. Gli a automobilisti sono chiamati a prestare attenzione ad ogni singola azione che svolgono nel momento in cui si mettono al volante.

Si ricorda che i provvedimenti previsti dal codice della strada, sono tutti utilizzati affinché si possa godere di un’immagine sicurezza, riducendo l’impatto di eventuali incidenti, provocati da azioni messe in atto senza pensarci.

Nuovo codice della strada: su cosa è intervenuto il legislatore

Negli ultimi mesi all’interno del governo italiano, nella persona di Matteo Salvini, ministro dei trasporti delle strutture, c’è stato un lungo lavoro per quello che riguarda le nuove regole che interesseranno gli utenti della strada. Molti sono stati argomenti toccati, tutti indispensabili affinché ci possa essere un netto miglioramento della sicurezza in strada. In particolare, si è intervenuto sulle regole che riguardano i neopatentati, considerate poco esperti, per loro sono state previste regole specifiche. Altrettanto importanti sono i provvedimenti messi in atto per coloro che vengono trovati alla guida senza la cintura di sicurezza, ovvero intenti ad utilizzare il proprio smartphone.

Sanzioni più severe per coloro che vengono sorpresi al volante con un tasso alcolemico elevato, ovvero in evidente stato di alterazione. Proprio su quest’ultimo elemento, occorre prestare particolare attenzione, se non si vuole rischiare grosso.

Attenzione alla somministrazione di medicinali

All’interno dei medicinali che comunemente utilizziamo, possono essere presenti elementi previsti all’interno della lista di quelli vietati, in quanto in grado di alterarsi le condizioni di attenzione dell’automobilista stesso. Questo è il motivo per cui si richiede particolare attenzione nel momento in cui si somministrano dei medicinali.

All’interno del comune spray nasale, è presente la pseudoefedrina, sostanza vietata, perchè in grado di alterare lo stato di coscienza di chi lo utilizza. Il test salivare potrebbe portare a un falso positivo, con conseguente multa da 3000 euro e sospensione della patente di guida per 3 anni. Attenzione anche a ibuprofene e benzodiazepine.