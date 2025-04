Sopresa Giorgia Meloni, il primo bonus statale per comprare l’auto: tu la scegli e il Governo te la paga

Primo bonus statale dato a sorpresa da Giorgia Meloni. Da questo momento in poi, tu la sceglie e il Governo te la paga totalmente.

Gli ultimi tempi ci hanno raccontato di un mercato dell’automobile in grande difficoltà per una serie di problematiche hanno raffreddato l’entusiasmo degli automobilisti. A creare una crisi che molti combattono con il mercato dell’usato, ci hanno pensato i prezzi in aumento e la difficoltà ad accedere al credito che in molti nutrono.

Gli italiani che hanno visto i loro risparmi erosi dalla crisi economica, si trovano in difficoltà nell’affrontare la spesa mensile di una rata per la nuova automobile, senza parlare poi dei problemi per l’acconto iniziale e la maxi rata finale.

A dare il colpo di grazia poi, le auto elettriche, che hanno allontanato i consumatori dal mercato, per via di una profonda diffidenza dettata anche dalle notizie non incoraggianti a riguardo.

Ma da questo momento in poi, per dare nuova spinta alle vendite, il Governo, nella persona di Giorgia Meloni, ha deciso di fare un regalo, con il primo bonus per l’acquisto di una vettura.

Acquisto auto nuova e difficoltà economiche

Comprare un’automobile è un investimento e ci sono momenti in cui i cittadini non possono di certo, sobbarcarsi tale investimento. Questo è ciò che mette in difficoltà il mercato, riducendo la domanda e spingendo le case automobilistiche a rivedere i loro obiettivi per gli anni futuri. Questo è quello che è successo a molte aziende che proprio a inizio 2025 hanno indicato la strada da seguire, riducendo i numeri per il futuro.

Allo stato attuale delle cose, investire in una nuova auto è forse l’ultimo dei pensieri che gli italiani hanno, anche se ciò non toglie che si può avere il bisogno di una nuova vettura e in quel caso l’aiuto statale sarebbe veramente importante.

Il nuovo bonus che sarà un importante aiuto per gli italiani

La misura decisa dal Governo italiano rientra nelle misure di welfare da promuovere anno dopo anno. Il bonus che si identifica nella forma di detrazione in seguito alla presentazione del 730, viene concesso a una specifica fascia della popolazione, ovvero a coloro che per la legge 104 del 1992, possono godere di specifici benefici.

Coloro che sono affetti da disabilità e hanno bisogno dell’acquisto di una nuova vettura, esattamente come i familiari che hanno tali soggetto a carico, possono godere, in sede di dichiarazione dei redditi di una detrazione pari al 19% delle spesa sostenuta, sia per auto usata che nuova.