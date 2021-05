Seidl sul rinnovo di Norris: “Una decisione semplice”

Seidl, team principal McLaren, discute sul rinnovo di Norris: “una decisione semplice ed immediata”

La breaking news del giorno è sicuramente il rinnovo di Lando Norris, che sarà alla guida della McLaren fino a fine 2022, in merito a ciò ha rilasciato qualche dichiarazione il suo team principal, Andreas Seidl. Il dirigente tedesco si è espresso a riguardo, definendo la decisione “semplice”, soprattutto guardando la crescita avuta da Norris durante questi anni.

Il giovane inglese è migliorato notevolmente durante questi ultimi anni in Formula 1. Alla guida della McLaren durante il suo anno da rookie, nel 2019, ha segnato 49 punti, fino ai 97 dello scorso anno, incluso un podio nel 2020. Quest’anno sembra anche partito in splendida forma ottenendo 41 punti nelle prime quattro gare e un terzo posto ad Imola. Proprio queste, infatti, sono le prestazioni che hanno fatto prendere la decisione di estendere il contratto con la scuderia inglese fino al 2022.

‘NORRIS PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO DI SVILUPPO MCLAREN’

Oltre che a dichiarare che la decisione è stata “semplice ed immediata”, Seidl aggiunge: “Lando ci ha impressionato fin dal suo anno da rookie con le sue prestazioni, e la sua evoluzione come pilota è parte integrante della nostra visione futura e, assicurandosi due podi con la squadra nell’ultimo anno, ha dimostrato di essere un formidabile concorrente in pista”.

Parole di encomio da parte del team principal, che ammette inoltre che l’accordo è venuto nel pieno della fiducia reciproca tra la scuderia e il pilota, credendo l’un l’altro nei rispettivi potenziali. “Come lui, abbiamo forti ambizioni per il nostro futuro insieme e sono contento che stiamo continuando questo viaggio sia per Lando che per il team”.

Confermata quindi la line-up Norris-Ricciardo anche per la prossima stagione ed oltre. “Con Lando e Daniel abbiamo una formazione di grande talento ed emozionante. Questo annuncio è un forte segnale di impegno per il prossimo capitolo della Mclaren dal 2022 in poi”. Ricordiamo che finora la McLaren sta combattendo per un ambizioso terzo posto nel mondiale costruttori, posizione che occupa al momento con 65 punti.

Maria Sole Caporro