Seidl: “La ripresa della Ferrari è questione di tempo”

Andrea Seidl, team principal della McLaren, pensa che non bisogna sottovalutare il potenziale della Ferrari, poiché anche nella stagione in corso potrebbe riprendersi e migliorare le prestazioni.

Dopo il difficile weekend della Ferrari in occasione del GP del Belgio, la situazione nel weekend del GP di casa a Monza non dovrebbe migliorare, poiché le piste di Spa e del “Tempio della velocità” sono molto simili, con la potenza che prevale su ogni cosa, e nel 2020 il Cavallino rampante ha dimostrato di non averla.

IL RUOLO DI McLaren

Attualmente la McLaren è la terza forza, alle spalle di Mercedes e Red Bull, con due punti di vantaggio sulla Racing Point e sette in più del team di Maranello, e quindi Andreas Seidl ritiene fondamentale ottenere buoni risultati in occasione del weekend italiano:

“Direi che con quello che sappiamo dello scorso anno e quello che abbiamo visto questo weekend, siamo in una buona posizione per entrare ancora in Q3. Quindi ovviamente nella giornata di domenica dovremmo ottenere punti importanti”.

IL PROBLEMA DI CARLOS

In occasione del GP del Belgio Carlos Sainz non è riuscito a prendere il via alla gara, a causa di un problema allo scarico causato da problematiche derivanti dalla power unit, e quindi non hanno potuto ottenere punti importanti, cosa che in Italia vogliono recuperare.

Sempre il team principal della McLaren, a riguardo ha dichiarato: “Speriamo che Monza ci dia l’opportunità di conquistare punti, più di quanti ne abbiamo ottenuti in Belgio e ci dia un’altra buona opportunità di superare i nostri rivali, che saranno più forti su altre piste”.

Infatti, proprio sul team di Maranello vuole tenere alta la guardia, poiché è convinto che gli italiani hanno la capacità di recuperare terreno e punti su altre piste a loro più favorevole:

“Quello che è importante, e qualcosa che non facciamo mai, è sottovalutare la capacità della Ferrari di reagire durante il corso della stagione. Con tutta l’esperienza che hanno, la forza lavoro, le infrastrutture, sono sicuro che sia solo una questione di tempo prima che reagiscano“.