Segnaletica verticale: questa è da incubo, non la capisce nessuno | A frotte sulla corsia sbagliata, le telecamere vedono tutto

Questo segnale stradale è diventato l’incubo di molti automobilisti, se non lo conosci non ne capisci il significato. Se vi pizzicano sulla corsia sbagliata, sopraggiungono multe a fiocchi.

Quando si decide di prendere la patente, è fondamentale studiare il libro che viene consegnato a scuola guida, con parsimonia, sempre in maniera approfondita e mai in modo superficiale. Se vi dimenticate il significato dei segnali in generale, il dare precedenza, i limiti di velocità e così via, potreste fare dei danni molto gravi, una volta che vi metterete alla guida.

Il Codice della Strada, impone delle regole molto rigide, proprio per evitare che gli automobilisti procedano senza controllo, se tutti seguissero le regole, molto probabilmente, quella percentuale sempre molto alta di incidenti (e morti) su strada, diminuirebbe in maniera drastica.

Per questo motivo siamo qui oggi a parlarvi di questo nuovo segnale che sta facendo “impazzire” molti automobilisti. Non tutti ne conoscono il significato ed è per questo che arrivano le multe, proprio perché si sbaglia la corsia di marcia.

L’importanza del rimanere aggiornati su strada

Come vi dicevamo, è molto importante restare aggiornati su tutto quello che concerne il Codice della Strada. Come avete potuto vedere dal nuovo regolamento da poco diventato ufficiale, le leggi possono sempre cambiare, aggiornando vecchie norme, in base alle nuove direttive.

Non solo limiti di velocità dunque, ma anche i segnali, i quali possono subire cambiamenti sia in patria che all’estero, anche perché molti sono universali ma altri sono a discrezione dello Stato di riferimento. Per questo motivo fareste meglio a informarvi sulle varie direttive del Paese che vi ospiterà per il vostro viaggio, di piacere o di lavoro che sia.

Il nuovo segnale che non tutti conoscono

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo. Il nuovo segnale che vedete qui in alto a sfondo blu, con quel curioso rombo bianco disegnato, sta facendo “impazzire” i cittadini francesi e preoccupare quelli spagnoli, visto che a breve dovrebbe essere immesso anche sulle loro strade. Ve ne parliamo, perché potrebbero renderlo presto universale a tutta l’Europa, quindi potrebbe arrivare anche nelle nostre di strade.

Detto ciò, questo segnale indica una corsia preferenziale a uso esclusivo di tutti i veicoli che contengono due o più occupanti o i veicoli elettrici con classificazione a zero. Badate bene che in Francia, queste corsie sono monitorate non solo con sensori termici ma anche telecamere che inoltreranno la multa a tutti i veicoli che utilizzano questa corsia preferenziale, senza soddisfare i requisiti imposti.