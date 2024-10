Furti, i ladri si interessano più alle ricariche elettriche che alle auto | Hanno trovato il nuovo oro

In un’era in cui i veicoli elettrici (EV) sono visti come il futuro del trasporto sostenibile, le stazioni di ricarica sono componenti essenziali dell’infrastruttura per questa transizione.

Tuttavia, i ladri di rame rappresentano una minaccia significativa per queste stazioni, causando enormi perdite finanziarie e rallentando l’adozione dei veicoli elettrici in molte regioni degli Stati Uniti.

Negli ultimi tempi sono pervenute numerose segnalazioni di ladri che hanno rubato cavi contenenti rame prezioso dalle stazioni di ricarica, mettendo sotto pressione i gestori delle stazioni e coloro che dipendono da questi punti di ricarica.

Il rame, utilizzato nei cavi delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici grazie alla sua eccellente conduttività, è un metallo prezioso nel mercato del riciclaggio. Attualmente, il prezzo del rame sul mercato è aumentato notevolmente, il che rende il suo furto attraente per i criminali.

I cavi provenienti dalle stazioni di ricarica più lente (Livello 2) contengono circa 5 libbre (2,3 kg) di rame, per un valore di circa 20-21 dollari. Nel caso delle stazioni di ricarica rapida (Livello 3), la quantità di rame raddoppia e il prezzo vinto dai ladri aumenta.

Costi enormi per le riparazioni

Sebbene i guadagni dei ladri siano relativamente piccoli, i costi sostenuti dalle aziende che gestiscono le stazioni di ricarica sono molto più elevati. La sostituzione di un cavo danneggiato da una stazione di ricarica di livello 2 può costare circa 700 dollari, mentre per una stazione di ricarica rapida il prezzo può arrivare fino a 4.000 dollari. Questi costi elevati, insieme alla perdita di entrate derivanti dalle stazioni inattive, stanno danneggiando le aziende che investono nelle infrastrutture di ricarica.

I furti di rame non colpiscono solo gli operatori delle stazioni, ma creano anche un senso di insicurezza tra gli utenti dei veicoli elettrici. In molte aree, soprattutto quelle isolate, le infrastrutture di ricarica sono già limitate e questi attacchi possono lasciare gli automobilisti senza accesso a punti di ricarica affidabili. Pertanto, per alcuni diventa più difficile adottare un veicolo elettrico, rallentando la transizione verso il trasporto ecologico.

Impatto sull’adozione dei veicoli elettrici

Oltre alle soluzioni tecnologiche, Electrify America ha iniziato a installare nelle sue stazioni altoparlanti in grado di emettere avvisi acustici in caso di tentato furto. Sebbene tali misure possano essere efficaci nel prevenire gli incidenti, aumentano i costi operativi per gli operatori.

Il furto di rame rappresenta una seria sfida per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli Stati Uniti. Mentre i ladri traggono profitti relativamente piccoli dalla vendita del metallo rubato, i costi per gli operatori delle stazioni e l’impatto sull’adozione dei veicoli elettrici sono significativi. Poiché la domanda di stazioni di ricarica aumenta con il numero di veicoli elettrici, è essenziale che gli operatori continuino a investire in misure di sicurezza per proteggere questa infrastruttura critica.