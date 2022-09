Sainz: “Tutta colpa del meccanico”

Per il pilota della Ferrari Carlos Sainz Jr. la penalità ricevuta dopo il secondo pit stop sarebbe colpa del meccanico McLaren, e su Alonso…

Non un GP brillante quello dell’Olanda per il Cavallino Rampante. A Zandvoort le Rosse erano chiamate al riscatto dopo il brutto risultato di Spa, e i risultati del sabato avevano dato speranza a team e tifosi. L’indomani però la realtà è tornata a bussare alla porta del box Ferrari, facendo riaprire gli occhi su vecchi problemi forse volutamente dimenticati dopo l’inizio promettente del 2022 e che lentamente stavano riaffiorando dall’Ungheria. Se la Direttiva 39 pare il definitivo chiodo nella bara delle speranze per il campionato, i troppi errori e in alcuni casi la sfortuna, come accaduto a Sainz, penalizzato per colpa meccanico della McLaren, avevano già fatto il loro.

Partito terzo, lo spagnolo della Ferrari aveva già dovuto dire addio alle chance di salire a podio per via del primo, disastroso, pit stop durato 12.7 secondi. Eppure, a stroncare definitivamente la gara per Sainz ci ha pensato la seconda tornata di pit stop. Al rientro in pit lane dopo la sosta, lo spagnolo ha trovato un meccanico della McLaren sulla propria strada. L’uomo stava attendendo l’ingresso di Norris ai box, ma lo stretto spazio della corsia box di Zandvoort ha fatto si che intralciasse la traiettoria di Sainz. Per evitarlo, il madrileno ha dovuto frenare, perdendo tempo e facendo si che il connazionale Alonso lo sopraggiungesse. Unsafe Release.

“Quando mi hanno dato l’okay Alonso era lontano – ha dichiarato Sainz ai microfoni di RacingNews365.com – ma ho dovuto rallentare per non colpire il meccanico della McLaren. Quella frenata ha causato la penalità. Sono amareggiato perché pensavo di star facendo qualcosa per salvaguardare la vita di una persona, non per creare una situazione di pericolo. E’ stata colpa mia? E’ stata colpa del team? Dalla mia sono convinto che anche Fernando abbia esagerato la cosa per causami la penalità”.