L’azione, che sostiene che il team abbia rilasciato “dichiarazioni fraudolente” quando ha firmato l’accordo con la società di telefonia mobile ROKiT, è stata respinta da Williams come “falsa”

ROKiT afferma che la Williams ha promesso che avrebbe avuto un’auto competitiva nel 2019 pur sapendo di non avere fondi sufficienti per sostenere tale affermazione.

Oltre al team stesso, l’azione nomina come imputati l’ex vice caposquadra Claire Williams, così come gli ex dirigenti del team: Mike O’Driscoll e Doug Lafferty, che era il direttore finanziario.

Tutti e tre hanno lasciato la squadra nell’autunno del 2020 a seguito dell’acquisizione da parte di Dorilton.

L’azione è stata avviata per conto delle società madri ROKiT World Inc e ROKiT World Limited da Larry Klayman, un noto avvocato precedentemente coinvolto in diverse azioni legali di alto profilo, tra cui alcune contro gli ex presidenti degli Stati Uniti Bill Clinton e Barack Obama.

Il boss di ROKiT Jonathan Kendrick ha firmato un contratto triennale con la Williams nel gennaio 2019 e la sua azienda è stata lo sponsor principale della squadra per l’intera stagione. Nel corso del 2019, l’accordo è stato successivamente prorogato di altri due anni.

ROKiT ha rispettato i suoi impegni finanziari nel 2019 e i loghi dell’azienda erano sull’auto per il weekend del GP d’Australia. cancellato all’inizio del 2020

Tuttavia, durante la pausa COVID seguita prima del ritardato inizio di stagione, è sorta una disputa tra le due parti.

ROKiT ha affermato di non aver ricevuto i diritti che gli erano dovuti contrattualmente a causa dell’annullamento delle gare, mentre Williams ha citato il pagamento tardivo delle quote di sponsorizzazione. Quando un calendario limitato è stato inizialmente annunciato dalla F1, ROKiT afferma di essersi offerto di pagare una percentuale delle commissioni concordate.

Tuttavia, l’accordo di sponsorizzazione è stato annullato dalla Williams a maggio, prima della ripresa della stagione, in un momento in cui la squadra era in trattative con potenziali nuovi proprietari.

La disputa sulle tasse non pagate per il 2020 è successivamente passata alla London Court of International Arbitration, dove alla fine Williams ha avuto successo.

La nuova dichiarazione del tribunale afferma che: “Gli imputati hanno intenzionalmente e fraudolentemente nascosto il fatto che la Williams Engineering semplicemente non aveva abbastanza soldi per sviluppare l’auto di F1“.

L’accusa afferma che: “Come risultato diretto e prossimo delle dichiarazioni fraudolente rese dagli imputati, i querelanti hanno subito perdite finanziarie significative e danni alla loro buona reputazione aziendale” e chiede un risarcimento per un importo superiore a $ 149.528.550 dollari.

Alla domanda sull’azione legale di ROKiT, il team ha dichiarato: “Williams Racing è a conoscenza di questa falsa affermazione

“Dopo aver vinto con successo un arbitrato contro ROKiT nel Regno Unito, Williams continua a fidarsi dei processi giudiziari in merito a questa sfortunata questione”. Tuttavia, il capo di ROKiT Kendrick rimane irremovibile sul fatto di avere un caso bollente tra le mani.

“Non voglio farlo, ma pensiamo di aver subito un torto“, ha detto. “Il motivo per cui è successo è che il COVID ha colpito e l’intera stagione [2020] è stata cancellata. Ecco perché non li abbiamo pagati”.

“E poi la stagione, se ricordate, sarebbe stata solo del 50%. Quindi abbiamo offerto il 50% per iscritto. E loro hanno rifiutato e subito dopo hanno annullato l’intero contratto e ci hanno citato in giudizio per l’intero importo”.

Kendrick afferma che all’inizio del 2019 il management della Williams gli ha assicurato verbalmente che il team avrebbe avuto un’auto competitiva

“Prima di firmarlo, abbiamo posto esattamente quelle domande davanti al mio consiglio”, ha detto. “Qual è lo stato dell’auto? E qual è lo stato dello sviluppo?”

“E ci è stato detto X, Y e Z, e non è mai stato vero. Ed è quello che pensiamo di poter dimostrare, in particolare quando andiamo in tribunale”.

“I mandati e gli impegni che ci sono stati dati dal consiglio non avrebbero mai potuto essere rispettati. E semplicemente non erano veri. Se ricordate, si sono presentati a Barcellona [per i test del 2019] in ritardo, perché non avevano ha i soldi per farlo».

Kendrick dice che può chiamare testimoni che all’epoca erano a conoscenza della squadra.

“Alcune persone che lavoravano per la Williams si sono fatte avanti e ci hanno dato alcune informazioni molto importanti”, ha detto.

Ha aggiunto: “Non volevo davvero farlo. Non volevo davvero. Ma poiché ci hanno inseguito, non ho scelta. Non mi piace, ma non è giusto il modo in cui siamo stati trattati.”

ROKiT non è al momento coinvolto in F1 dopo la sua separazione con la Williams nel 2020. Tuttavia, ha una presenza continua nel motorsport attraverso la Formula E, il campionato britannico di F4 e superbike.