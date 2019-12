Ricciardo era a un passo dalla Ferrari

Un giornalista televisivo olandese ha rivelato che Daniel Ricciardo stava per firmare per la Ferrari per il 2019. In realtà, afferma che c’era un pre-contratto tra le due parti che si è concluso con l’annullamento dello stesso

Daniel Ricciardo, ogni anno, a causa delle sue origini italiane è associato alla Ferrari, ma la verità è che l’anno scorso è stato più vicino che mai a firmare il contratto con la Rossa di Maranello, secondo un giornalista televisivo olandese. Quest’ultimo non sa se il contratto non sia stato stipulato a causa dell’ascesa di Charles Leclerc in Sauber o per altri motivi a noi ignoti. Ricorda che la firma di Ricciardo con la Renault è stata un grande colpo che ha caratterizzato l’estate del 2018. Nessuno se lo aspettava.

La Ferrari ha confermato Charles Leclerc come compagno di squadra di Sebastian Vettel, a partire dal 2019, a settembre, un mese dopo che il team di Enstone ha annunciato l’australiano. “Sono quasi sicuro che Ricciardo avesse un accordo con la Ferrari. Prima che andasse alla Renault c’era in programma qualcosa. Se fosse stato cancellato per le prestazioni di Charles Leclerc o per qualcos’altro, non lo so, ma alla fine Daniel Ricciardo è in Formula 1 per guidare la Ferrari“, ha dichiarato Jack Plooij, giornalista della televisione olandese Ziggo Sport.

L’AUSTRALIANO E’ LUSINGATO DI ESSERE ACCOSTATO ALLA FERRARI

Il giornalista stesso non crede che Ricciardo abbia scelto la Renault e pensa che questa stagione abbia largamente dimostrato che era nella direzione sbagliata. “Nel momento in cui firmi per la Renault, quasi sai che non può andare bene, ma è comunque rimasto deluso” ha così affermato Jack Plooij. Il pilota australiano ha concluso l’anno davanti al suo compagno di squadra, Nico Hülkenberg, e afferma di essere lusingato di essere accostato alla Ferrari, anche se afferma che vorrebbe rinnovare con la Renault entro il 2021.