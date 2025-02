Revisione auto novità assurda, adesso non la passa più nessuno se l’auto non è NUOVA | Ti vogliono obbligare a cambiarla

Hai un’auto un po’ vecchiotta? Attenzione alla nuova revisione e agli strumenti diagnostici all’avanguardia. La bocciatura è dietro l’angolo

La nuova normativa sulla revisione auto è sicuramente un passo avanti verso una maggiore sicurezza sulle strade. In questo modo, si cerca di garantire che solo le auto in perfette condizioni possano circolare sulle strade.

Tuttavia, è importante che vengano presi in considerazione anche i disagi che sta creando agli automobilisti. Molti, infatti, si vedono rifiutare la revisione anche se la propria auto è in buone condizioni e non presenta alcun difetto.

Questo sta portando a una situazione di grande frustrazione, soprattutto per chi ha un’auto non proprio nuova e non ha la possibilità di acquistarne una nuova.

Se anche tu hai avuto problemi con la revisione della tua auto, non disperare. Innanzitutto, il consiglio è di rivolgersi a un centro di revisione autorizzato e chiedere spiegazioni dettagliate prima di denunciare alle autorità competenti.

Cosa cambia con le nuove normative?

Le nuove normative prevedono controlli più approfonditi su diversi aspetti dell’auto, tra cui:

Impianto frenante: controllo di dischi, pastiglie, pinze, tubi e liquido freni.

Sterzo: controllo di testine, braccetti, silent block e allineamento.

Sospensioni: controllo di ammortizzatori, molle, bracci oscillanti e silent block.

Luci: controllo di funzionamento, allineamento e intensità.

Pneumatici: controllo di usura, pressione e omologazione.

Gas di scarico: controllo dei livelli di emissioni inquinanti.

Identificazione del veicolo: controllo di numero di telaio, targa e documenti.

Inoltre, viene introdotto l’utilizzo dello Scantool, uno strumento diagnostico che si collega alla porta OBD dell’auto e permette di rilevare eventuali anomalie o errori presenti nella centralina elettronica. Questo strumento è in grado di verificare il corretto funzionamento di diversi sistemi dell’auto, come motore, cambio, ABS, ESP, airbag e altri. Queste novità diagnostiche hanno generato diverse preoccupazioni tra gli automobilisti, che temono di dover cambiare la propria auto se non è recente.

Consigli sulla revisione

I controlli più severi e l’utilizzo dello Scantool permettono di individuare eventuali problemi o anomalie che prima era più difficile rilevare. Se l’auto non supera i controlli, viene bocciata e deve essere sottoposta a una nuova revisione dopo aver effettuato le riparazioni necessarie. In caso di gravi difetti, l’auto può essere anche sospesa dalla circolazione.

Per assicurarvi che la vostra auto passi la revisione, è consigliabile effettuare una regolare manutenzione. In caso di dubbi o problemi, è consigliabile rivolgersi a un meccanico di fiducia per effettuare un controllo più approfondito.