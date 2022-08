Regolamento motori 2026: c’è la data del voto!

Il Consiglio Mondiale della FIA sarebbe pronto per riunirsi e mettere al voto il nuovo regolamento riguardante i motori, a partire dal 2026

A renderlo noto sarebbe stato lo stesso numero uno della Federazione Internazionale, Mohammed Ben Sulayem, che attraverso un cinguettio pubblicato sul suo profilo di Twitter ha fatto capire come i dettaglia siano pressoché definiti.

Oltre alla questione legata al porpoising, annunciata a giugno in Canada, il Consiglio Mondiale sarà impegnato nella redazione del nuovo regolamento tecnico legato ai motori e che dovrebbe fare il proprio debutto a partire dalla stagione 2026 di Formula 1.

Over the last 18 months @FIA officials have worked hard with all stakeholders to create exciting new @F1 PU regulations that the WMSC are now considering. I’m proud of their efforts which allows for new entrants and even more competition. — Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) August 10, 2022

I punti sui quali si discuterà

Come è stato detto in precedenza non ci dovrebbero essere grandi sorprese a livello di testo. I punti principali sui quali si andrà a discutere sono principalmente due. Riguarderanno il carburante in bioetanolo che, sebbene pari al 10% è già stato introdotto nel campionato in corso, e la power unit.

In linea generale verrà mantenuta l’attuale unità termica, con alcuni piccoli aggiustamenti. Verrà eliminato l’MGU-H in favore di un MGU-K con una potenza quasi triplicata rispetto al passato. Oltre a ciò verranno modificati anche i pesi dei motori, il limite di giri, il limite di utilizzo dell’energia elettrica, il massimo consumo di carburante. Una rivoluzione che obbligherà i vari team a rivedere i loro piani per il futuro. Anche se si sta parlando di dettagli, sono comunque sia particolari che potrebbero fare la differenza.

Quando verrà ufficializzata la nuova direttiva?

Ancora non vi è una data ben precisa, ma alcune voci indicano che il voto del Consiglio potrebbe esserci il 18 agosto, proprio pochissimi giorni prima del Gran Premio del Belgio. L’obiettivo è chiaro: dare tempo ai due brand del gruppo Volkswagen (Audi e Porsche nello specifico) di valutare i nuovi regolamenti e far giungere in Federazione la loro risposta entro gli appuntamenti di Spa o Monza.

Lorenzo Apuzzo