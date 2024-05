Regime di bandiera rossa: Alonso contro il regolamento

A seguito del GP di Monaco, lo spagnolo Alonso chiama in causa alcune dinamiche previste dal regolamento durante il regime di bandiera rossa

Stando alle regole attuali, durante il regime di bandiera rossa ai team è permesso fare pit stop per cambiare le gomme. Dal punto di vista strategico, la bandiera rossa (o gialla) permette di fare un pitstop più breve, perdendo in media dieci secondi in meno rispetto al normale. Per tutti coloro che seguono la Formula 1 da un po’, è noto che i team saranno più propensi a effettuare un pitstop durante gli stop delle sessioni. Tuttavia, il pilota spagnolo Fernando Alonso crede che il regolamento dovrebbe proibire tale possibilità, per aumentare l’azione in pista.

Poca azione in pista, ma cosa fare ?

In merito, il pilota dell’Aston Martin si esprime così: “L’unico punto di interesse nella gara di Monaco sono i pit stop. Se togli quell’emozione del pit stop, tutto si riduce a nulla. Forse questo riaprirà le conversazioni su quando c’è una bandiera rossa, non possono essere cambiate le gomme o forse obbligare l’uso dello stesso tipo di mescola, perché altrimenti, ci sono momenti in cui le gare sono compromesse.” Dopo aver espresso la sua opinione sul regolamento corrente, il pilota indirizza un altra critica alla Federazione, su come le regole sono state gestite nel corso degli anni.

“Non ne ho idea, ci sono ancora tante cose che non sono cambiate. Probabilmente perché non danno mai ascolto ai piloti.” D’altra parte, c’è invece chi crede di non potersi lamentare, come Alex Albon. Il pilota tailandese parla della bandiera rossa come un occasione che ha portato molto beneficio alla squadra, guadagnando posizioni in griglia. D’altra parte , il pilota spagnolo dell’Aston Martin conclude l’intervista sperando in una serie di cambiamenti che mirano al miglioramento dell’intrattenimento per tutti i tifosi.