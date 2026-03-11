Red Bull GP Australia: il commento di Verstappen

La situazione Red Bull dopo il GP di Australia

La Red Bull dopo il Gp d’Australia lascia Melbourne con appena 8 punti, conquistati esclusivamente da Max Verstappen. Un problema tecnico ha costretto Isack Hadjar al ritiro al tredicesimo giro, compromettendo ulteriormente il bottino del team.

Weekend in salita anche per l’olandese, costretto a partire dalle retrovie dopo un incidente in qualifica. Nonostante le difficoltà, Verstappen è riuscito a rimontare fino alla sesta posizione, limitando i danni in una gara complicata.

La rimonta del campione del mondo ha comunque permesso alla squadra di raccogliere dati preziosi, fondamentali per comprendere i limiti attuali della vettura e intervenire in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Questo risultato complica l’avvio di campionato per il team, che ora si trova a inseguire nella classifica costruttori.

Il commento di Verstappen dopo il Gp di Australia

“È stato bello tornare a correre ed è stato promettente vedere una buona rimonta in gara. La squadra ha fatto un ottimo lavoro per arrivare dove siamo, ma c’è ancora molto da fare e da imparare da quella gara. Siamo stati particolarmente colpiti dal degrado degli pneumatici a Melbourne, che può rappresentare un problema anche su questo circuito a Shanghai, e anche l’impiego è un aspetto che possiamo valutare. Continueremo a raccogliere dati e a lavorare per migliorare la vettura; stiamo ancora imparando e vogliamo affrontare questa settimana con più impegno.”

Il Gran Premio di Cina di questo fine settimana segna il secondo appuntamento e prevede il primo weekend sprint di questa stagione.

“Certo, è un weekend sprint, quindi avremo meno tempo per lavorare sulla messa a punto della vettura, quindi dobbiamo assicurarci di partire al meglio”

Verstappen ha concluso affermando: “Il circuito è piuttosto unico, con un tracciato piuttosto impegnativo, con una varietà di curve diverse ma con numerose opportunità di sorpasso.”