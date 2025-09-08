Red Bull, 2026: chi sarà il secondo pilota di Milton Keynes?

Il secondo pilota Red Bull per la prossima stagione è ancora oggi un’incognita: possibile annuncio nelle prossime settimane

Il secondo sedile del team di Milton Keynes ha non poche voci sul suo conto. Qualcuno lo definisce maledetto. Altri puntano tutto sul continuo, e quasi impossibile, confronto con “Super Max” Verstappen. La Red Bull, dal canto suo, non ha ancora confermato niente, ma il nome del pilota che affiancherà il leone olandese nel 2026 potrebbe essere più vicino del previsto. Nonostante Laurent Mekies abbia specificato di non avere alcuna fretta, due sono i nomi più quotati: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda.

Al di là dei nomi in corsa e delle tempistiche, in Red Bull sembrano avere già le idee chiare. Il secondo pilota per il 2026 uscirà dalla loro Academy. Una strategia che certo consentirà al team di prendersi più tempo nella scelta, anche se non quanto lo scorso anno. Quando l’annuncio arrivò soltanto a metà dicembre, dieci giorni dopo Abu Dhabi.

Le dichiarazioni di Mekies

Durante una conferenza stampa in occasione del Gran Premio d’Italia, il team principal della Red Bull ha dichiarato: “abbiamo detto chiaramente di avere tempo per prendere una decisione sul nostro pilota. Nei nostri programmi ci sono abbastanza piloti per coprire diversi scenari per il prossimo anno. Non abbiamo motivo di affrettare la scelta. Siamo tranquilli sulla questione perché abbiamo tutte le carte in mano in casa Red Bull. Possiamo quindi prenderci diverse settimane, se non mesi, per decidere“.

Mekies, però, ha tenuto a sottolineare quanto rispetti le carriere dei diversi piloti. “Naturalmente ciò non significa che aspetteremo fino all’ultima gara. Rispettiamo l’impatto che una decisione del genere può avere sui nostri piloti, in un modo o nell’altro. Ma, al momento, il tempo è dalla nostra parte” ha aggiunto la guida della Red Bull. Per ora quest’ultimo e il team concederanno a Tsunoda ancora un po’ di tempo, ma la sua posizione resta in bilico. I punti continuano a mancare e il giapponese è lontano dagli standard minimi richiesti dal team. “Yuki ha fatto progressi nelle ultime tre gare. Tutti vogliamo di più, ma sta lavorando bene. Sta seguendo una tendenza positiva“.