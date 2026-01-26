RB22 per i test di Barcellona: Red Bull rivela la vera monoposto

Nella settimana di shakedown a Barcellona, Red Bull presenta la vera RB22

Poco prima del via al 2026 con i primi test della stagione a Barcellona, Red Bull svela l’RB22, la vera monoposto di Formula 1. La squadra austriaca aveva già presentato la livrea il 15 gennaio, con un grande evento a Detroit, nel Michigan. Località non scelta a caso, in quanto vi ha sede Ford, nuovo partner motoristico del team di Milton Keynes. In quell’occasione, però, non erano ancora stati svelati i particolari aerodinamici e meccanici della monoposto.

Il test che aprirà la stagione 2026 si terrà a Barcellona, dal 26 al 30 gennaio. In questi 5 giorni, tutti i team di Formula 1 sceglieranno 3 giorni in cui mettere in pista le loro vetture. Poco prima dell’inizio dello Shakedown (chiamato così perché appunto si “testa” e si “adatta” la monoposto), Red Bull ha pubblicato le prime immagini della nuova RB22.

Alcuni dettagli dell’RB22

La RB22 sarà alimentata da un motore interamente realizzato in casa, dalla Red Bull Powertrains, in stretta collaborazione con Ford. Il motore si chiama DM01, chiamato così per omaggiare il co-fondatore della casa austriaca Dietrich Mateschitz, scomparso nell’ottobre 2022. La monoposto soddisfa i requisiti del nuovo regolamento di Formula 1 per quanto riguarda il telaio e il motore. Dalle foto pubblicate, si può notare l’aerodinamica attiva della vettura e una ripartizione quasi 50:50 tra alimentazione a combustione ed energia elettrica.

L’RB22 sarà guidata dalla punta di diamante del team, Max Verstappen, e dall’astro nascente di casa Red Bull, Isack Hadjar. Ormai sul quattro volte campione del mondo olandese si hanno solo conferme, ma la vera sfida sarà rappresentata dal pilota francese che, dopo una brillante stagione da rookie nella cugina Racing Bulls, è pronto per passare come titolare nel team principale del marchio. Come confermato dalla stessa Red Bull, l’RB22 scenderà in pista a Barcellona già il lunedì per effettuare i primi test della stagione.

di Gaya Spalazzi