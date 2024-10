Questo è il sistema frenante più caro al mondo | Costa 500€ a freno e lo montano su auto di serie

I freni “UFO” dell’Audi V8 del 1988 rappresentano un capitolo affascinante nella storia dell’automobile. Le ragioni nascoste di un “flop”

L’Audi V8 del 1988, un’auto che ha segnato un’epoca, era molto più di una semplice berlina di lusso. Nascosta sotto la sua elegante carrozzeria si celava una vera e propria rivoluzione tecnologica, in particolare nel sistema frenante. I freni UFO, così soprannominati per la loro caratteristica forma a disco flottante, erano un esempio lampante di come Audi spingesse i limiti dell’ingegneria automobilistica. La denominazione “UFO” non era casuale. La forma particolare del disco, con il cappello esterno in alluminio che avvolgeva il disco in ghisa, ricordava proprio un disco volante. Ma al di là dell’aspetto estetico, questa soluzione ingegneristica offriva numerosi vantaggi. Il sistema “a UFO” garantiva un’eccellente potenza frenante, una modulabilità precisa e una resistenza allo sbandamento eccezionale. Era un sistema progettato per gestire le elevate prestazioni del motore V8 e per offrire la massima sicurezza al conducente.

Un costo straordinario

Il prezzo di 500 euro a freno era un investimento notevole per un’auto di serie, anche considerando il potere d’acquisto dell’epoca. Questo costo elevato era giustificato dall’utilizzo dei materiali, da una lavorazione di precisione e da una tecnologia all’avanguardia. Ma Audi era disposta a investire in questa tecnologia innovativa, consapevole che avrebbe conferito all’Audi V8 un vantaggio competitivo significativo. Oggi, i freni UFO rappresentano un pezzo di storia dell’automobilismo. Sono un simbolo di un’epoca in cui l’innovazione tecnologica era al centro dello sviluppo delle automobili. Anche se le tecnologie sono evolute e i freni di oggi sono ancora più performanti, l’eredità dei freni UFO continua a vivere nei modelli di Audi e in diverse altre auto di alta gamma degli ani ’90.

Perché sono stati superati?

L’Audi V8 e il suo sistema frenante rappresentano un caso emblematico nella storia dell’automobilismo. Da un lato, un esempio di innovazione tecnologica spinta ai limiti; dall’altro, un fallimento commerciale e un monito sulla necessità di bilanciare prestazioni e affidabilità. Nonostante la tecnologia avanzata, il sistema si è rivelato piuttosto delicato e soggetto a guasti frequenti. Ciò ha generato non pochi problemi ai proprietari, costretti a far fronte a riparazioni costose e lunghe attese per i ricambi. Oltre al costo iniziale elevato, anche la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema frenante era particolarmente onerosa, rendendo l’auto proibitiva per molti potenziali acquirenti. Inoltre pur essendo realizzato con materiali leggeri, il sistema frenante era comunque piuttosto pesante, influenzando negativamente le prestazioni complessive dell’auto.