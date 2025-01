Questo è il clone cinese del Defender, costa solo 14.000€ | Per quella cifra non compri nemmeno un quadriciclo

Il design accattivante, il prezzo aggressivo e le buone prestazioni rendono BAW 212 un’alternativa molto interessante ai tradizionali modelli europei

Il mondo dei SUV, e in particolare quello dei fuoristrada, è in continua evoluzione. Negli ultimi anni, un nuovo protagonista ha catturato l’attenzione degli appassionati: la BAW 212. Prodotta dalla casa automobilistica cinese R&D, questa vettura è spesso definita il “clone” del leggendario Land Rover Defender, ma nasconde delle sorprese che la rendono un’opzione estremamente interessante. La BAW 212 è un fuoristrada che non passa inosservato. Le sue linee squadrate e robuste, l’estetica aggressiva, unita a dimensioni generose e a un’altezza da terra importante, la rendono perfetta per affrontare qualsiasi tipo di terreno. Ma ciò che stupisce di più della BAW 212 è il suo prezzo. In Cina, la versione base è acquistabile a partire da soli 14.000 euro, una cifra che lascia senza parole se confrontata con i listini dei suoi diretti concorrenti. Per questo prezzo, in Europa, non si riesce nemmeno a comprare un quadriciclo!

Caratteristiche e prestazioni

La BAW 212 rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo dei fuoristrada con caratteristiche tecniche di alto livello e un prezzo estremamente competitivo, questa vettura sta conquistando sempre più appassionati. Sotto il cofano, la BAW 212 può essere equipaggiata con diversi motori a benzina, in grado di garantire prestazioni più che sufficienti per un utilizzo sia su strada che in fuoristrada. La trazione integrale è di serie, così come numerosi dispositivi elettronici per assistere il conducente nelle situazioni più impegnative. L’abitacolo della BAW 212 è caratterizzato da una forte impronta utilitaria. I materiali utilizzati sono di buona qualità, ma il design è piuttosto spartano. Tuttavia, non mancano i comfort essenziali, come il climatizzatore e il sistema multimediale con schermo touch.

Obiettivo Europa

La BAW 212 potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per il mercato europeo. Uno dei motivi principali del successo della BAW 212 è il prezzo. Rispetto ai diretti concorrenti, la vettura cinese è decisamente più economica, rendendola accessibile a un pubblico più ampio. Questo non significa che si tratti di un prodotto di bassa qualità: la BAW 212 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un fuoristrada affidabile e performante senza dover spendere una fortuna. Gli appassionati di fuoristrada alla ricerca di un veicolo robusto, affidabile e dal prezzo contenuto potrebbero trovare in questa vettura cinese la soluzione ideale. Tuttavia, prima di sbarcare in Europa, la BAW 212 dovrà superare alcuni ostacoli, come l’omologazione e l’adattamento agli standard di sicurezza europei.