Sanzioni per eccesso di velocità addio, il cambio radicale nel 2025 | Gli autovelox non multano più

Nel 2025 cambia proprio tutto, finalmente si dice addio alle sanzioni per eccesso di velocità, ormai gli autovelox non multeranno più.

Ancora gli autovelox finiscono al centro delle attenzioni da parte degli automobilisti e degli addetti ai lavoro. Si tratta di apparecchi pensati per riuscire a controllare il comportamento degli utenti della strada, in particolare per prevenire l’eccesso di velocità, uno degli atteggiamenti più pericolosi in assoluto.

Superare i limiti di velocità presenti sulle strade, vuol dire esporre se stessi e gli altri a un rischio non indifferente. Procedere a un’andatura che non è quella indicata vuol dire, aumentare le possibilità di perdere il controllo della vettura, ovvero, non riuscire a fermarsi nel caso in cui ci si ponga di fronte un pericolo.

Qui entrano in gioco gli autovelox che hanno il compito di spingere gli automobilisti a spingere sul freno e rallentare. In genere tali apparecchi sono posizionati su strade ritenute pericolose, ovvero in cui vi sono stati già altri incidenti.

Ma nel 2025 le regole potrebbero cambiare radicalmente, ecco cosa sapere.

Autovelox: numerose le polemiche

In un momento in cui le regole della strada sono cambiate in maniera radicale e le sanzioni si sono inasprite, gli autovelox sono stati spesso un elemento di discussione per via delle normative che li riguardano. Essi infatti devono seguire le indicazioni della legge se non si vuole che le sanzioni vengano contestate e quindi annullate perchè del tutto irregolari.

Gli autovelox devono essere opportunamente segnalati con l’apposito segnale stradale alla corretta distanza. Inoltre in seguito ad alcuni approfondimenti è stato possibile riscontrare come gran parte degli apparecchi non risultassero omologati e sottoposti alla revisione periodica di cui hanno bisogno affinché siano in grado di rilevare l’effettiva velocità dei veicoli. A corredo di tutto questo, sono arrivate le discussioni in merito all’eccessiva presenza degli autovelox sul territorio.

Le colonnine della discordia

Questi sono gli apparecchi su cui si sono spesso posate le opinioni degli automobilisti e non solo. In molti si chiedono se effettivamente esse siano in grado di raccogliere le foto di coloro che procedono a velocità elevata, ma ad oggi tutti sanno che in linea di massima le colonnine arancioni siano solo dei dissuasori di velocità.

Affinchè esse siano utilizzate per dei controlli deve esserci una pattuglia della polizia nelle vicinanze, ma questo non è sufficiente. Infatti affinché non si proceda con la contestazione della sanzione è indispensabile che l’apparecchio sia opportunamente segnalato alla giusta distanza. Quindi per tali apparecchi valgono le stesse regole degli autovelox.