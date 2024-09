Questi colori di auto sono quelli che più di altri peseranno sul tuo portafoglio | Se la tua rientra nella lista cambiala subito

Non tutti lo sapranno ma anche la scelta del colore della propria auto vi potrebbe aiutare a risparmiare. Ecco quali sono quelli da non scegliere se non volete mettere mano al portafoglio in modo frequente.

La regola del: “non scegliere mai un libro dalla copertina”, si adatta tranquillamente a ogni aspetto della nostra vita, sia per quanto riguarda l’opinione che ci facciamo su una persona, sia in merito alla scelta di un’automobile.

Non possiamo utilizzare soltanto la bellezza come parametro di scelta per capire quale automobile comprare, in quanto dovremmo fare una verifica approfondita e verificarne le caratteristiche, le prestazioni, i pro e i contro e così via. Soltanto in questo modo potremmo essere sicuri di aver fatto un buon affare.

In maniera del tutto inaspettata a quello che potreste pensare, il primo dettaglio da verificare è il colore della carrozzeria. Voi lo sapevate che alcuni colori vi faranno spendere più soldi rispetto che ad altri? Scopriamo insieme l’arcano.

Scegliere una buona auto

Come dicevamo, bisogna saper scegliere bene quando si prende un’automobile, in quanto da quella decisione dipenderà tutta la vostra vita futura. Con un buon prodotto andrete dal meccanico soltanto per i controlli ordinari, con quella sbagliata invece potreste dovervi aprire un finanziamento per pagare tutte le varie parcelle al professionista dell’officina. Per questo motivo in primis, sarebbe molto utile informarvi, guardando anche i vari video postati online dagli esperti i quali sono pronti a fare una lista di tutti i pro e i contro per ogni veicolo. Un po’ come succede quando cercate informazioni prima di acquistare uno smartphone nuovo.

Vagliate sempre diversi modelli, non fissatevi solo su di una marca in modo da avere una lista delle auto che rientrerebbero nelle vostre corde e quelle dalle quali dovrete stare lontani. Ovviamente ogni modello ha delle caratteristiche idilliache per qualcuno e peggiori per altri, tutto dipende dall’uso che dovete farne.

Il colore perfetto per risparmiare

Tra i vari parametri tra i quali scegliere un’auto, il colore ha un’importanza fondamentale per poter risparmiare. Non tutti lo sanno, ma secondo lo studio condotto dal Laboratorio di Berkeley, finanziato dalla Commissione per l’energia dello Stato della California: “I colori che riflettono la luce solare riducono l’aumento della temperatura all’interno dell’auto”, per cui, secondo questa dichiarazione, le auto di colore chiaro manterranno una temperatura all’interno dell’abitacolo più bassa rispetto a quelle di colore studio.

Per cui un’alta temperatura all’interno del veicolo sotto il sole, vi farà avere un maggiore utilizzo dell’aria condizionata e di conseguenza di spreco di carburante. Lo studio ha mostrato i risultati, analizzando due auto identiche, dello stesso modello e marca, semplicemente di due colorazioni differenti, lasciate sotto il sole per un’ora, in contemporanea. Il risultato ha dimostrato come il tettuccio dell’auto grigia fosse di 25 gradi più freddo di quella nera e all’interno una differenza di cinque/sei gradi Celsius, tra un veicolo e l’altro.