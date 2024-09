Quanto guadagna un pilota di Formula 1? La lista dei nababbi | Anche Leclerc sul podio

Charles Clerc ha di che consolarsi dopo il secondo posto nel Gran Premio di Baku. Il ferrarista è sul podio nella classifica dei nababbi.

Quattro pole di fila a Baku, mai un successo. Potrebbe essere spiegata così la grande delusione sul volto di Charles Leclerc a fine gara di un pazzo Gran Premio, quello vinto da un sontuoso Oscar Piastri in Azerbaigian.

Un contentino per il ferrarista il dato statistico di aver ottenuto il proprio miglior piazzamento sul circuito di Baku, salendo di una posizione rispetto al 2023 e di due nei confronti dell’edizione 2021. Amaro il ricordo del ritiro nel 2022 mentre era in testa. Amarissimo il Gran Premio appena finito negli annali.

Chissà se riavvolgendo il nastro avrebbe opposto una maggiore resistenza sul sorpasso patito dall’australiano della McLaren, letteralmente scatenato all’inizio, insuperabile con una strenua difesa per circa 30 giri. La sensazione è che la Ferrari non avrebbe potuto ripetere il miracolo di Monza, ma tanti piccoli angoli si possono smussare, come il primo pit stop nel quale Piastri ha praticamente azzerato il gsp di 6” accumulato da Charles. Tant’è.

Comunque Leclerc non è l’unico pilota ad avere una pista “maledetta”. Stesso tabù per Villeneuve a Montreal, ma anche Hakkinen a Monza. Da Senna con Jacarepaguà a Schumacher con la Turchia, tutti i grandi campioni hanno spauracchio non esorcizzo. Leclerc ci riproverà l’anno prossimo, intanto si può consolare per un altro podio.

La top five

Sebbene in F1 non esiste un dato ufficiale stilare una classifica vera e propria, è stata stilata di recente una stima su i piloti di Formula 1 che guadagnano di più nel circus. Sorprende il quinto posto di Fernando Alonso, con 18 milioni di dollari.

Destinati a salire i 20 milioni di Lando Norris. Nonostante l’amaro quarto posto di Baku, il pilota della McLaren ha accorciato il gap con Max Verstappen e ora è a 59 punti dal titolo mondiale. Un’impresa tutt’altro che impossibile vista la forza della McLaren attuale e soprattutto una RedBull lontana parente di quella che ha dominato la prima parte di stagione.

Il podio dei podi

Al terzo posto di questa classifica un po’ sui generis ma comunque credibile, c’è proprio Charles Leclerc. Il ferrarista guadagna qualcosa come 34 milioni di dollari e l’anno prossimo avrà come compagno di squadra il numero due tra i nababbi della Formula 1.

Sì, proprio così Lewis Hamilton, all’ultimo anno in Mercedes, quotato a 45 milioni di dollari Dieci in meno, circa, del nuovo numero uno. Grazie al rinnovo fino al 2028, infatti, Max Verstappen è il pilota più pagato della F1. L’olandese, tre volte campione del mondo, secondo Spotrac guadagnerà qualcosa come 55 milioni di dollari. Se poi resterà fino al 2028 in RedBull, questa è tutta un’altra storia. Da vivere.