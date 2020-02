Prost: “La Renault vuole seguire un percorso indefinito”

Il direttore non esecutivo della Renault, Alain Prost, ha fatto autocritica e ha riconosciuto che il team ha commesso gravi errori negli ultimi anni. Per questo motivo, incolpa tutte le critiche e si aspetta che la squadra rifarà sulla complicata passata stagione.

Alain Prost, ha ammesso che la Renault vuole seguire un percorso, ma questo non è del tutto definito. Ciò ha portato a decisioni sbagliate in tempi difficili in termini economici come la firma di Daniel Ricciardo:“Ad un certo punto non abbiamo soldi e firmiamo con Ricciardo. Abbiamo una strategia e concordo sul fatto che non è chiara“.

Un altro fallimento di Enstone è stato quello di promettere vittorie e titoli ancor prima che il team si formasse di nuovo nel 2016 dopo l’acquisto della Lotus mentre le vittorie previste per il 2019 non sono arrivate:“Stabilire obiettivi è molto importante, ma la creazione di un calendario può essere controproducente. Cerchiamo costantemente di rispettare le scadenze che ci prefissiamo senza che nessuno le richieda“.

IL PENSIERO DEL PRESIDENTE

Prost crede che il team francese “sia una specie di UFO” in uno sport prevalentemente britannico: “Entriamo, usciamo, rientriamo, usciamo di nuovo… Combattiamo con Red Bull, combattiamo con McLaren, che cos’è?” Nonostante tutto, il campione del mondo di Formula 1 ritiene che la Renault abbia raggiunto l’altezza nei momenti di alta pressione.

Bisogna aspettare che ritornino in cima alla griglia nel più breve tempo possibile. “Sono orgoglioso del valore che è stato creato intorno alla squadra. Sono stati commessi errori e lo accetto, ma sono orgoglioso della squadra e soddisfatto del bilancio“, ha detto Prost.