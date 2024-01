Promozione per Prazer: il ruolo chiave della Formula 1

La specialista che si occupa della gestione degli eventi, Emily Prazer è pronta a prendere le redini per diventare capo dell’ufficio commerciale della Formula 1, ma in cosa consiste il suo ruolo ?

Anche se poco conosciuta, la sua figura è stata quella in grado di permettere al Gran Premio di Las Vegas di andare in scena. Ruoli come il suo all’interno dell’organizzazione sono di un’importanza chiave per il circus della Formula 1, che ad oggi decide di promuoverla come manager commerciale. Una figura che fino ad ora, veniva ricoperta da Brandon Snow e abbandonata nel luglio del 2023. Ma cosa sappiamo ancora nel dettaglio della specialista di eventi di Formula 1, Emily Prazer?

Quello che sappiamo fin ora, è che ha lavorato al fianco del capo della ufficio finanziario Duncan Llowarch, insieme alla sua consulente finanziaria Sacha Woodward Hill. L’interconnessione del suo ruolo è di una vastità unica, che richiede di collaborare anche con altre figure come l’ufficio della comunicazione gestito da Liam Parker , tutto coordinato da un rapporto finale e consegnato al CEO Stefano Domenicali. La professionalità di Prazer e le sue capacità sono molto valutate all’interno dell’azienda, e i suoi progressi da quando ha iniziato nel 2017 nel primo anno durante il possesso da parte di Liberty Media.

Con una laurea conseguita a seguito di un percorso accademico nell’Università di Birmingham , Emily ha lavorato per una varietà di categorie sportive muovendosi negli ampi ruoli che il marketing e il settore commerciale hanno da offrire. Ricoprendo ruoli anche all’interno di grandi testate giornalistiche come il Times, News Co e The Sun, con una particolare attenzione nella sezione sportiva. Emily Prazer si è poi unita al circus della Formula 1 nel 2017 , diventando capo della divisione commerciale nel 2019. Il suo particolare focus sull’organizzazione delle gare l’ha poi resa la figura chiave per la perfetta realizzazione del Gran Premio di Las Vegas.