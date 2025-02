Prezzi benzina, stai pagando ben oltre la media UE: l’effetto Trump fa piangere la pompa | In autostrada a 2€/litro

L’effetto Trump già fa notare il suo effetto, adesso si paga un prezzo che va ben oltre la media di tutto il resto dell’Europa.

Ci risiamo di nuovo il prezzo della benzina torna a salire. Sono ormai diversi anni che si parla di un prezzo del carburante che sale in maniera quasi costante, poco dopo l’estate sembrava che i costi avessero raggiunto una certa stabilità, dopo essere scesi, anche se di poco, ecco che c’è stata una nuova impennata.

Proprio negli ultimi giorni c’è stata una crescita smisurata dei prezzi e le motivazioni sono diverse.

Il prezzo del carburante che paghiamo dipende da una serie di elementi e di eventi geopolitici che influenzano l’economia italiana e mondiale, se ci si riferisce a un aspetto più generale.

L’arrivo di Trump al posto di presidente americano, ha fatto in modo che ci fosse una nuova sterzata. Purtroppo lo avevano previsto gli esperti, il buon Donald al governo non è di certo qualcosa che potrà andare a favore degli stati e anche l’Italia noterà la sua influenza.

Trump al potere: le sue idee creeranno non poche problematiche

Trump si è insediato quando già le azioni di Biden avevano creato non pochi dubbi. Infatti si temeva che l’aumento dei prezzi sarebbe stato provocato da una crescente domanda che potrebbe portare a una minore disponibilità di prodotto. Proprio per questo motivo si temeva che i prezzi sarebbero aumentati in maniera netta e questo è quello che sta succedendo proprio ora che Trump si è innestato al potere.

Le dichiarazioni rilasciate dal nuovo presidente in termini di energia non sono di certo incoraggianti, lui che con i suoi dazi sta creando non poche problematiche e grattacapi a tutti i paesi con cui gli Stati Uniti intrattengono rapporti commerciali.

Paghiamo più di chiunque altro

Ancora una volta l’Italia, riesce a prendersi un primato non proprio lusinghiero. Rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea, l’Italia presenta un prezzo superiore di 11 centesimi di euro. Questo è il motivo per cui gli italiani si dicono non poco preoccupati, con delle proiezioni future che non sono affatto lusinghiere.

Quello che si teme è che il prezzo da pagare sia troppo elevato a tal punto da mettere in difficoltà tutti i cittadini, che devono fare i conti con una spesa veramente eccessiva per le proprie tasche. Insomma, seppur l’America sia piuttosto lontana, sembra che l’agire delle sue forze sia pur sempre determinate.