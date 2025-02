Posto di blocco: con l’auto dello zio la normativa non prevede il prestito | Multe da 4.000€ ai furboni senza delega

La nuova normativa sul codice stradale va ben oltre le chiacchierate guide in stato di ebbrezza e sotto stupefacenti. Occhio al posto di blocco.

Aumentata la sanzione per chi guida con lo smartphone, o qualsiasi altro device, con almeno 10 punti tolti sulla patente. Idem per chi va contromano o senza cinture. Multa da 173 a 694 euro a chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità.

Stretta tanto giusta quanto simile a una stangata per chi abbandona gli animali in strada (revoca o sospensione della patente da sei mesi ad un anno) fino a sette anni di carcere per questo vergognoso gesto nel momento in cui causa un incidente con morti o feriti.

Una regolamentazione più dettagliata (obbligo di targa, casco e assicurazione, ma anche divieto di circolazione contromano e di superare il limiti 50 km/h) per bici e monopattini elettrici.

Sono le altre norme della riforma Salvini sul codice stradale, che quasi passano in secondo piano rispetto a alle chiacchierate guide in stato di ebbrezza e sotto stupefacenti. Ma c’è dell’altro.

Ora serve una delega

Con il nuovo Codice della Strada non si può più prestare un’auto a un familiare, conoscente, amico. Già, c’è anche questa nuova norma passata quasi inosservata: dal 14 dicembre, dall’entrata in vigore della legge promossa da Matteo Salvini, non è più possibile prestare la propria auto senza una delega formale.

Con questa novità il proprietario del veicolo in questione, sarà obbligato a fornire alle autorità un documento-delega che autorizza l’altro (o altra) a guidare quel determinato veicolo, pena multa salta. Meglio prevenire che curare.

Limiti al prestito

Nel documento-delega servirà scrivere il nome del conducente a cui intendiamo prestare un veicolo, con annessa targa e ricordandoci bene del tempo determinato. Sì, c’è un limite di 30 giorni di fila al prestito. Se omettiamo uno di questi requisiti nel documento-delega, sono dolori.

Si rischiano sanzioni amministrative che partono da 728 e arrivano a sfiorare i quattromila euro, 3.636, per di più con ritiro ella carta di circolazione. Occhio al posto di blocco, quindi, anche perché la polizza di responsabilità civile auto copre solo i danni a terzi, il che vuol dire che c’è il rischio di vedersi aumentare il premio assicurativo, o subire altre sanzioni. Pensiamoci due volte prima di prestare la nostra auto, se proprio dobbiamo almeno cauteliamoci con tutto l’occorrente per superare indenni un posto di blocco.