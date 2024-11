Posto di blocco, vetri nel mirino della Stradale: li spulciano uno ad uno | Al primo dettaglio fuori posto cinghiata da 344€

Parabrezza e vetri danneggiati nel mirino della Stradale: anche una piccola scheggiatura può portare a multe salate

La Polizia Stradale ha intensificato i controlli su tutto il territorio nazionale, ponendo particolare attenzione alle condizioni dei veicoli circolanti. Un focus speciale è rivolto ai parabrezza e ai vetri laterali danneggiati, spesso sottovalutati dagli automobilisti ma in grado di comportare gravi rischi per la sicurezza stradale e sanzioni economiche considerevoli. Anche una piccola scheggiatura può compromettere la visibilità del conducente, soprattutto di notte o con condizioni atmosferiche avverse. Immaginate di guidare sotto la pioggia con un parabrezza crepato: le gocce d’acqua si accumulano sulle linee di frattura, creando un effetto lente che distorce l’immagine e rende difficile valutare le distanze.

Perché è così pericoloso circolare con un vetro danneggiato?

Circolare con un parabrezza o un vetro laterale danneggiato è un comportamento irresponsabile che mette a rischio la propria vita e quella degli altri. La sicurezza stradale è un bene prezioso che va tutelato con la massima attenzione. Anche una piccola scheggiatura può propagarsi nel tempo, trasformandosi in una crepa pericolosa. Una fenditura, soprattutto se si trova nella zona centrale del parabrezza, compromette seriamente la visibilità e la resistenza del vetro, rendendolo più fragile e soggetto a ulteriori rotture. Ricorda che in caso di urto o sbalzo termico, un vetro danneggiato può esplodere in mille pezzi, mettendo a repentaglio l’incolumità degli occupanti del veicolo. Per questo, anche una piccola scheggiatura va riparata o sostituita al più presto. Molte polizze auto includono la copertura cristalli, che permette di riparare o sostituire il vetro danneggiato senza costi aggiuntivi.

Codice della Strada: quali sono le conseguenze?

La manutenzione dei vetri è fondamentale per garantire la sicurezza alla guida. Anche una piccola scheggiatura va riparata o sostituita al più presto. Oltre a far riparare tempestivamente eventuali danni, è consigliabile pulire regolarmente i vetri con prodotti specifici per rimuovere sporco e aloni che possono compromettere la visibilità. L’articolo 79 del Codice della Strada stabilisce che “Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte […] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 344” Circolare con un veicolo che non rispetta le caratteristiche di sicurezza previste dalla legge è una violazione del Codice della Strada punita con una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 344 euro. Inoltre, il veicolo potrebbe essere sottoposto a fermo amministrativo fino alla riparazione del danno.