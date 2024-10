Posto di blocco, ti bastano 30 secondi per fare questo check prima di salire in auto | Risparmi 344€ di multa

Dedicare pochi secondi a un rapido controllo dei fari prima di partire è un gesto semplice ma fondamentale per la sicurezza e per il portafoglio

Hai fretta di uscire di casa e salire in macchina? Fermati un attimo! Dedica appena 30 secondi a un rapido controllo ed evita una seccatura con un’esborso economico non indifferente. Stiamo parlando della multa per chi circola con un faro rotto, una violazione che può costare carissima. Oltre a evitare una multa salata, controllare regolarmente i fari ti permette di aumentare la tua visibilità. Fari funzionanti ti rendono più visibile agli altri conducenti, soprattutto di notte o in condizioni di scarsa luminosità. Una corretta illuminazione ti consente di guidare in modo più sicuro, evitando potenziali incidenti. Per garantire la propria sicurezza e quella degli altri, è fondamentale mantenere l’auto in perfette condizioni e sostituire immediatamente qualsiasi componente difettoso. Sostituire tempestivamente le lampadine bruciate evita che si verifichino danni più gravi all’impianto elettrico.

Perché è pericoloso?

Circolare con un faro rotto è un comportamento irresponsabile e pericoloso. Infatti, un faro rotto compromette seriamente la visibilità notturna e in condizioni di scarsa luminosità. Questo aumenta il rischio di incidenti, soprattutto in caso di curve, attraversamenti pedonali o presenza di ostacoli improvvisi. Inoltre un faro rotto rende il veicolo meno visibile agli altri utenti della strada, aumentando il rischio di tamponamenti o di incidenti laterali. Per questo il Codice della Strada, impone l’obbligo di mantenere il veicolo in condizioni di massima efficienza. Circolare con un faro rotto è quindi una violazione del codice e comporta una sanzione amministrativa. In caso di rottura di un faro, è fondamentale provvedere alla sua sostituzione nel più breve tempo possibile.

Fari rotti e rischio multa

Negli ultimi tempi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli su questo tipo di infrazione, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza sulle strade e sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di mantenere i propri veicoli in perfette condizioni. Per evitare spiacevoli sorprese e sanzioni, è fondamentale mantenere il proprio veicolo in perfette condizioni e rispettare le norme del Codice della Strada. Circolare con un faro rotto o bruciato è una violazione del Codice della Strada che comporta una sanzione amministrativa da 81 a 344 euro. In casi particolarmente gravi, le autorità possono anche disporre il fermo del veicolo. Inoltre, in caso di incidente causato da un faro rotto, il conducente potrebbe essere ritenuto responsabile civilmente e quindi essere costretto a risarcire i danni causati alle altre persone coinvolte.