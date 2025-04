Posto di blocco, “se notate questi dettagli fermate subito il veicolo”: nuove direttive agli agenti

Nuova direttiva data agli agenti impegnati nel posto di blocco, se si notano questi dettagli si devono fermare subito le automobili.

In seguito a quelle che sono le modifiche in merito al Codice della Strada, sono aumentati anche i controlli in strada, con posti di blocco che vedono come protagoniste le forze dell’ordine di ogni ordine e grado. Ovviamente insieme al numero maggiore di controllo, ci sono anche nuove disposizioni che dovrebbero permettere di avere strade molto più sicure.

Questo è comunque la situazione da quando il Governo e quindi Matteo Salvini sono intervenuti sulle normative per abbassare i rischi e in particolare il numero di sinistri.

I numeri ci dicono che sono ancora molti gli incidenti che sulla strada si verificano e che mettono in pericolo la vita di tutti gli automobilisti e degli utenti in strada. Proprio per questo è stato richiesto da parte dell’Unione Europea di intervenire a riguardo, al fine di trovare una soluzione che sia la migliore.

Quindi per via del maggior numero di controlli, ecco che ci sono state anche nuove disposizioni, se ci sono questi segnali si viene subito fermati.

Posto di blocco: ora controllano proprio tutto

Dal 14 dicembre in poi sono aumentati in maniera considerevole il numero di posti di blocco e con essi anche i provvedimenti che vengono presi nei confronti degli automobilisti che circolano in maniera irregolare sulle strade. I controlli vengono effettuati in maniera mirata su quelle che sono le infrazioni che espongono a maggior rischio, tra cui il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, lo stare al telefono mentre si è alla guida e non solo.

Per evitare che le infrazioni si ripetano nel corso dell’anno, ecco che anche le sanzioni sono state aumentate in maniera veramente considerevole, questo ha portato, innanzitutto a importi più alti da pagare e inoltre un maggior numero di patenti ritirate.

Le caratteristiche su cui si pone attenzione al momento del controllo

Tra le infrazioni su cui si è posta maggiore attenzione, c’è la guida in stato d’ebrezza. Mettersi al volante dopo aver consumato alcol, è oltremodo pericoloso e proprio per questo motivo sono stati previsti controllo mirati. Quindi le indicazioni date agli agenti sono ben precise, considerando che ci sono alcuni comportamenti che sarebbero allarme di guida in stato d’ebrezza.

Si pone quindi attenzione a chi cambia corsia di frequente e in maniera improvvisa, chi frena o accelera troppo di frequente, mantiene una velocità o troppo alta o troppo bassa, attraverso i marciapiedi e la segnaletica orizzontale e infine viaggia a fari spenti in piena notte. In questi casi la paletta delle forze dell’ordine si alza subito.