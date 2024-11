Codice della Strada, l’articolo 78 non lascia scampo: se solo un dato non corrisponde ti partono 1.700€ secchi

L’art. 78 è il nuovo nemico degli automobilisti italiani. Se un dato non è quello giusto, la sanzione è di 1700 euro.

All’interno del nostro codice della strada, sono presenti regole ben precise, volte a rendere la circolazione in automobile, ma anche con qualsiasi altro mezzo, molto più sicura. Negli ultimi anni, a tal proposito, sono stati fatti importanti lavori, e tutto per assicurare agli automobilisti italiani una maggiore sicurezza.

In questa direzione sono andati miglioramenti effettuati sulle automobili. Ricordiamo che da luglio scorso, sono stati introdotti obbligatoriamente gli. ADAMS sulle vetture di nuova costituzione. Essi dovrebbero essere in grado di coadiuvare la guida dell’automobilista e abbassare il rischio di incidenti.

Il numero di scontri che avviene annualmente in strada, preoccupa non solo il governo italiano ma l’Europa intera. Per questo motivo le alte sfere hanno chiesto di intervenire sulle regole affinché la situazione stradale cambiasse. Non solo si è deciso per una collaborazione tra gli Stati Unione Europea, anche se un intervento massivo sulle regole del codice stradale.

Tra i vari articoli presenti al suo interno ci sarebbe il numero 78 che sta mettendo a dura prova molte automobilisti.sono ancora in tanti coloro che circolano in maniera irregolare e che rischiano veramente grosso.

L’articolo 78 e le sanzioni previste

Quello che si richiede all’automobilista è di circolare con una vettura che sia perfettamente in regola per quello che riguarda le caratteristiche determinate dal codice della strada non sono. Un esempio è l’obbligatorietà di revisione, per poter guidare senza rischiare che il mezzo venga sequestrato. Si tratta di un modo per andare a verificare che anche la struttura stessa della vettura non sia stata in qualche modo modificata o danneggiata. Un’automobile che non rientra nei canone di omologazione, può essere molto più pericolosa di quello che si possa immaginare.

Ogni singola caratteristica che viene apportata alla vettura, deve essere omologata e non andare contro le regole della strada stessa. Nel caso in cui tutto questo non venga rispettato le sanzioni previste possono arrivare addirittura 1700 €.

Modifica delle caratteristiche e quello che prevede la legge

L’articolo 78 del codice della strada, prevede che nel caso in cui si provveda a intervenire con modifiche delle caratteristiche costruttive del veicolo in circolazione, occorre provvedere all’aggiornamento della carta di circolazione. Occorre quindi sottoporre il proprio veicolo a visite e prova presso gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile.

Nel caso in cui non si provveda a regolamentare le modifiche che sono state apportate, in sede di controllo si rischia il pagamento di una somma di denaro che può andare dai 430 € fino a un massimo di 1731 € a seconda della gravità dell’inflazione commessa.