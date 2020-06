Portogallo pronto a entrare nel calendario 2020?

FORMULA 1 PRONTA A RIACCOGLIERE IL GRAN PREMIO DEL PORTOGALLO? LE ULTIME INDISCREZIONI AVVICINANO LA POSSIBILITA’

Notizia degli ultimi giorni è stata la cancellazione di tre tappe del calendario 2020 di Formula 1. I Gran Premi di Azerbaijan, Singapore e Giappone non si svolgeranno in questa stagione. Il depennamento di queste ultime tre gare consegue all’annullamento dei GP di Australia, Monaco, Olanda e Francia. Dopo le indiscrezioni che indicavano Mugello o Imola come novità del riformulato calendario 2020, ora pare che Portimao possa essere una seria candidata a entrare nella nuova tabella.

Così come il circuito di Imola, anche Portimao ha ricevuto recentemente l’omologazione FIA di grado 1, cosa che consente alla Formula 1 di ospitare un Gran Premio. Se l’ipotesi verrà confermerà, il Portogallo tornerà a ospitare un Gran Premio ventiquattro anni dopo. Nell’ultima edizione disputatasi all’Estoril nel 1996, è stato Jaques Villeneuve ad avere la meglio.

Mugello pronta ad anticipare una doppia tappa portoghese

Le indiscrezioni sono riportate dal quotidiano sportivo portoghese ‘A Bola’ che annuncia come quasi conclusa la trattativa. Il Gran Premio del Portogallo verrebbe posizionato subito dopo una tappa italiana, presumibilmente al Mugello. Su questo tema la Ferrari sta spingendo particolarmente, in quanto festeggerebbe i 1000 Gran Premi di Formula 1 su uno dei circuiti di casa.

Le voci di una possibile tappa in Portogallo erano già state confermate nei giorni scorsi da Ross Brawn e in queste ultime ore sembrano aver concretamente preso forma. Stando a quanto si apprende, il Portogallo potrebbe addirittura ospitare una doppia tappa, così come succederà in Austria e Gran Bretagna. Il primo Gran Premio potrebbe corrersi il 27 settembre, mentre il secondo nel weekend successivo sotto la denominazione di Gran Premio dell’Algarve.