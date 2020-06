Leclerc vorrebbe correre la 24h di Le Mans

Charles Leclerc e la 24h di Le Mans. Il talento monegasco ha dichiarato che un giorno vorrebbe prendere parte alla storica gara endurance

Nell’immaginario collettivo la 24h di Le Mans è la regina delle gare endurance. Con il suo fascino negli anni ha ammaliato più di un pilota di Formula 1. Da Nuvolari ad Alonso, passando per Bruce McLaren e Nico Hulkemberg, numerosi sono stati i protagonisti del Circus ad aver sollevato l’ambito trofeo in territorio d’oltralpe. Tassello fondamentale per la Triple Crown, la 24h di Le Mans avrebbe attirato le attenzioni di uno dei piloti più in vista della Massima Serie. Il talento della scuderia di Maranello Charles Leclerc si sarebbe dichiarato interessato a prendere parte alla storica competizione.

Così come tutte le altre competizioni del Motorsport, il WEC ha subito rinvii e cancellazioni. Inizialmente in programma a giugno, la 24h di Le Mans è stata posticipata a settembre, precisamente tra il 19 e il 20. I piloti hanno comunque avuto l’opportunità di correre virtualmente sul Circuit de la Sarthe grazie ad una collaborazione nata tra Motorsport Games, World Endurance Championship e l’Automobile Club de l’Ouest. Il pilota #16 della Ferrari ha preso parte alla gara in una formazione d’eccellenza, affiancando il pilota Alfa Romeo Antonio Giovinazzi e i piloti della Ferrari Driver Academy esports Team David Tonizza e Amos Laurito.

Non è filato però tutto liscio per la vettura #52 della AF Corse Ferrari e il suo team, tra problemi di server e di connessione per il pilota monegasco. Nonostante gli intoppi, Leclerc si è detto comunque incuriosito dalla competizione. Intervistato da Jess McFadyen, Director of Digital Strategy per il Motorsport Network, il ventiduenne di Monte Carlo ha dichiarato: “(La 24h di Le Mans) è una corsa mitica nel mondo del motorsport e un giorno mi piacerebbe sicuramente farne parte“.