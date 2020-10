Porte chiuse per Gasly: Marko ne è certo

Porte chiuse per Pierre Gasly, non vi sarà nessun passaggio alla Red Bull il prossimo anno ma il pilota continuerà nell’attuale scuderia

Per Pierre Gasly le porte della Red Bull sono chiuse. Il pilota, al momento in AlphaTauri, continuerà la sua carriera insieme al team attuale senza speranze di ritornare nel team senior. Il francese si trova attualmente a 63 punti nel campionato, guadagnati in otto dei dodici Gran Premi. Solo un punto dietro ad Alex Albon, che lo ha sostituito l’anno scorso nella Toro Rosso. Il suo ritorno in AlphaTauri sta portanto molte soddisfazioni a team e pilota, con una vittoria al Gran Premio d’Italia, la seconda della squadra in Formula 1.

Helmut Marko è stato però abbastanza chiaro sulla questione, come ha dichiarato ai microfoni di RTL: ”Abbiamo preso la nostra decisione per Gasly. Guiderà per AlphaTauri e il suo compagno di squadra sarà annunciato dopo il Gran Premio del Bahrain”. Il suo futuro compagno di squadra potrebbe essere Yuki Tsunoda, che farà il grande salto nella classe regina dal 2021. Sostituendo così Daniil Kvyat, del quale non si sanno ancora le sorti. Ma la fine del marcato piloti è vicina e presto avremo informazioni certe su ognuno di loro.

A FAVORE DI ALBON

Marko ha anche ribadito più volte che il team continuerà a supportare il pilota britannico, nonostante il divario con Gasly sia di un solo punto, 64 sono infatti quelli attualmente guadagnati da Albon. Si fa invece più alto il divario con l’attuale compagno di squadra, Max Verstappen che lo precede di 98 punti, un gap che sembra non poter essere colmato.

“A volte non è molto dietro a Max, ma spesso il divario è troppo grande. Intanto che lo vediamo progredire è il nostro pilota e non abbiamo fretta di decidere”, ha concluso il manager austriaco. Sembra quindi che almeno per il momento la Red Bull continuerà a puntare sui piloti attuali, cercando di mantenere gli standard e migliorare il prossimo anno.