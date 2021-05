Pirelli, pneumatici diversificati per le due tappe d’Austria

La multinazionale italiana ha deciso di portare sul circuito del Red Bull Ring pneumatici differenti, rendendo diversificate anche le strategie delle squadre

Dopo l’uscita dal calendario del Gran Premio di Turchia, la Formula 1 ha deciso di replicare quanto andato in scena lo scorso anno. Anche nel 2021, dunque, saranno due i Gran Premi disputati in Austria: dal 24 al 27 Giugno si correrà il GP di Stiria, mentre dal 2 al 4 Luglio il GP d’Austria. Per rendere forse meno monotoni i due consecutivi weekend, Pirelli ha deciso di portare sul tracciato pneumatici diversi per entrambe le date.

Quanto dichiarato dai responsabili Pirelli, infatti, riflette proprio l’idea di portare maggiore spettacolo, costringendo di fatto i team a studiare più strategie da mettere in pratica nella doppia data. Del resto, lo scorso anno le due tappe al Red Bull Ring erano state vinte dai due piloti Mercedes proprio grazie a una strategia basata sul cambio gomme. La gara targata “Austria” era stata vinta da Valtteri Bottas, passando dalla mescola morbida alla dura. La gara di Stiria, invece, aveva visto un Lewis Hamilton vincitore con un solo pit stop, passando dalla morbida alla media.

STESSO CIRCUITO, STRATEGIE DIVERSE

Quest’anno, sostanzialmente, funzionerà allo stesso modo. Prima del cambio calendario, Pirelli aveva previsto di portare in Austria le mescole C3, C4 e C5 (tra l’altro gli stessi pneumatici a disposizione dei piloti durante il Gran Premio di Monaco di questo fin settimana). Tuttavia, dopo l’uscita di scena del GP di Turchia, Pirelli ha scelto di modificare la propria scelta.

Durante il Gran Premio d’Austria i team avranno a disposizione gli pneumatici Pirelli C3, C4 e C5. Nel corso del Gran Premio di Stiria, invece, costruiranno la propria strategia sulle mescole C2, C3 e C4. Anche se ormai la lotta al mondiale è ufficialmente dichiarata tra Verstappen e Hamilton, sul circuito del Red Bull Ring se ne vedranno delle belle. Si tratterà di due gare completamente diverse, che forse faranno pesare meno l’idea di vedere disputati due Gran Premi consecutivi sulla stessa pista.