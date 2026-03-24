Pirelli e le mescole 2026: piano per evitare le gare a una sola sosta

Dopo appena due round disputati, la Formula 1 si trova già a fare i conti con un fenomeno che preoccupa addetti ai lavori e appassionati: le gare a una sola sosta rischiano di diventare la norma nel nuovo campionato. Australia e Cina sono andate entrambe alla Mercedes con una strategia monopitlane, e molti dei rivali hanno seguito lo stesso schema. Il motivo è legato alle mescole Pirelli nel 2026, pensate per pneumatici più leggeri e stretti, con una gamma ridotta da C1 a C5 — addio alla C6 — che garantisce una durabilità superiore rispetto al passato.

Il contesto regolamentare amplifica l’effetto. Le nuove monoposto hanno perso 32 kg di peso minimo e generano meno carico aerodinamico. Poiché i piloti sono spesso costretti a rilasciare il gas per ricaricare le batterie — con una ripartizione quasi paritaria tra motore termico ed elettrico — le mescole subiscono meno stress in curva. Ne consegue che i tempi sul giro sono più lenti: la pole in Cina lo scorso anno era superiore di oltre un secondo rispetto al 2026, il che si traduce in maggiore longevità delle coperture.

La strategia Pirelli per ampliare le opzioni in gara

Mario Isola, responsabile motorsport di Pirelli in uscita dal costruttore milanese nella prossima estate, ha ammesso che la situazione è monitorata con attenzione. “L’obiettivo per i nuovi pneumatici era simile allo scorso anno: ottenere un mix di strategie a una e due soste con i tre composti adatti alla gara”, ha dichiarato in Cina.

Tuttavia, Isola ha chiarito che esiste già la possibilità di intervenire sulla selezione delle mescole. Per il Gran Premio del Bahrain, originariamente previsto con C1, C2 e C3, i test pre-stagionali hanno aperto la porta anche a C2, C3 e C4 — uno step più morbido. “Se in alcuni circuiti è necessario andare di uno step verso le mescole più morbide, possiamo modificare la selezione. Abbiamo inviato una bozza ai team e possiamo ancora apportare modifiche in accordo con la FIA”, ha aggiunto il dirigente.

Il parallelo con il 2017 è calzante: quell’anno, dopo l’introduzione di pneumatici più larghi per migliorare il grip meccanico, ben 13 delle 20 gare si conclusero con una strategia a una sola sosta. La risposta di Pirelli fu l’introduzione della mescola hypersoft nel 2018. Isola ha tuttavia invitato alla cautela: lo sviluppo delle vetture è ancora in piena fase ascendente, e le monoposto della seconda metà del 2026 saranno probabilmente molto diverse da quelle attuali. Una maggiore velocità porterà con sé stress più elevato sui pneumatici, rendendo potenzialmente inutile qualsiasi intervento anticipato.