GP Brasile, Qualifiche: Hamilton, ultimo Qualifying Fastest

Le qualifiche del GP del Brasile hanno ratificato la griglia dell’ultima Sprint stagionale. Sarà Lewis Hamilton a partire dal palo nella mini gara di domani con affianco Max Verstappen

Dopo la pausa obbligata del 2020 (causa Covid) la Formula 1 è tornata a correre in Brasile per un GP che sarà intitolato alla città di San Paolo. Questo sarà l’ultimo fine settimana dell’anno che vedrà la sperimentazione della Sprint Qualifying; e quindi nonostante sia solo venerdì questo vuol dire che si è già in trepidazione per le qualifiche.

Appena sessanta i minuti a disposizione di piloti e squadre nel tracciato di Interlagos prima di fiondarsi nel tentativo di agguantare il crono più veloce. L’unica vera prova libera ha visto Lewis Hamilton in cima alla classifica a testimonianza di una maggiore competitività della Mercedes rispetto al Messico. Detto questo, l’inglese domenica dovrà vedersela però con la penalità che gli verrà inflitta per l’introduzione del quinto ICE stagionale.

Q1

Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati i primi a far segnare un tempo montando mescole usate. Come i due della Ferrari anche Pierre Gasly ha adottato la stessa tattica. Nei primi diciotto minuti si è assito a un progressivo (ma non netto) miglioramento della pista, una circostanza inevitabile con il poco tempo precedentemente a disposizione. Nel Q1 sia il madrileno che il monegasco hanno messo in evidenza una buona Rossa mettendo insieme un buon giro.

Malgrado ciò il classe ’97 è stato costretto a effettuare un secondo tentativo, dopo che il primo era stato cancellato per track limits in curva 4. Fin dal Q1 Hamilton ha riacceso la sfida con Verstappen staccandolo di oltre mezzo secondo; e anche la performance di Bottas ha risaltato le capacità delle frecce d’argento. Ottimo il settimo posto di Giovinazzi soprattuto guardando al quindicesimo tempo di Raikkonen. Fuori dal Q2: Stroll (16°), Latifi (17°), Russell(18°), Schumacher (19°), Mazepin (20°)

Q2

Nella seconda sessione delle qualifiche il pilota di punta della Red Bull ha immediatamente cercato di ripotare il suo ordine. Come Leclerc prima, anche il sette volte campione del mondo è stato obbligato a un secondo giro per l’essere andato oltre i limiti di pista. Un secondo giro strabiliante (gomma usata e con più benzina) che gli ha permesso di rimettersi subito in testa a +0.181 dall’olandese.

Il secondo tentativo è stato un dovere per tutti o quasi, solo i primi tre avrebbero potuto risparmiarsi di tornare in pista. A malapena tre i decimi che hanno racchiuso i tempi dal quarto al decimo crono, dal primo dei ferraristi (1.08.859) ad Alonso (1.09.137); fra questi va annotato ancora una volta il francese dell’AlphaTauri. Fuori dal Q3: Ocon (11°), Vettel (12°), Tsunoda (13°), Raikkonen (14°), Giovinazzi (15°)

Q3

Un primo sforzo che si è fatto attendere, le prime monoposto a cercare il tempo sono state le SF21 e solo man mano sono uscite le altre. Fra tutti il monegasco è stato l’unico a fare il giro con gomme usurate. Per Hamilton è stato un venerdì pomeriggio da inarrivabile rimarcato dagli oltre due decimi rifilati a Verstappen nella prima delle due possibilità del Q3.

Nel momento che più contava il manico di Stevenage ha ribadito la sua gran giornata con il tempo di 1.07.934. Nessuna possibilità di replica per Verstappen lontano a oltre quattro decimi, ma capace comunque di porsi davanti a Bottas anche se per soli 97 millesimi. Perez quarto e Gasly quinto, sesto Sainz, settimo Leclerc, ottavo Norris, nono Ricciardo e decimo Alonso.