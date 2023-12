Piastri: “McLaren pronta a lottare nel 2024”

Dopo un inizio difficile con la MCL60, la squadra di Woking ha introdotto una serie di aggiornamenti di successo da metà stagione in poi che hanno fatto avanzare la monoposto nella gerarchia in pista

L’esordiente Piastri ha ottenuto due podi nei Gran Premi, più una vittoria in una gara sprint, mentre il suo compagno di squadra Lando Norris è arrivato tra i primi tre in sette occasioni, mostrando la rinascita in casa McLaren…preludio del 2024?

Piastri spera che la squadra possa mantenere questo slancio anche nella prossima stagione ed essere competitiva fin dall’inizio in tutte le sedi.

“Penso che come squadra abbiamo ottenuto molti più successi nella seconda metà dell’anno”, ha detto. “Penso che il prossimo anno inizieremo a lottare per ottenere di più, o almeno a realizzare buoni fine settimana. Ma sono sicuro che Mercedes e Ferrari abbiano la stessa idea”.

“Quindi faremo del nostro meglio, cercheremo sicuramente di iniziare un po’ meglio di quanto abbiamo fatto quest’anno. Per quanto mi riguarda, sento di avere molta più esperienza al mio attivo. E spero di poterlo usare per qualunque posizione in cui ci troviamo”.

Piastri ha riconosciuto all’inizio del 2023 che stava cercando il ritmo giusto durante i fine settimana di gara e stava aumentando la velocità verso le qualifiche. Questo approccio è cambiato con il passare del tempo e ha acquisito più esperienza.

“Sicuramente ne so molto di più ora rispetto all’inizio dell’anno”

“[Ad Abu Dhabi] il ritmo è stato davvero buono fin dall’inizio, facevo però molti errori. In un certo senso preferirei che fosse così piuttosto che andare in qualifica con qualche decimo di distacco ma grattandomi la testa su come lo farò”.

“Al contrario, più o meno, della seconda metà dell’anno, dove se c’è stato un gap è stato più spesso dovuto a errori, piuttosto che a mancanza di ritmo.”

“Quindi penso che per le gare ci sia ancora del lavoro da fare. Sento che ci sto arrivando lentamente. Ma sono contento di come sono sulla buona strada.“

Ampliando ciò che deve ancora imparare, ha detto: “Questi pneumatici non sono facili. Questa vettura non è facile in determinate condizioni. È sempre una nuova esperienza in ogni Gran Premio”.

“L’anno prossimo avrò girato tutti i circuiti con questa vettura, saprò qualcosa in più su cosa aspettarmi. Mi sento come se avessi lasciato ogni gara sapendo molto di più di quanto ne sapessi all’inizio. Quindi spero che io possa essere un po’ più forte l’anno prossimo”.