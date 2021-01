Binotto: “Leclerc ha l’indole del team leader”

Nonostante un 2020 in salita, il giovane pilota ha saputo dimostrare quanto vale e ha attirato particolarmente le attenzioni del team principal

Charles Leclerc ha un futuro da team leader. Sono queste le opinioni di Mattia Binotto, che nel corso del 2020 ha saputo apprezzare l’impegno e la determinazione del monegasco, nonostante si sia trattato di un anno particolarmente difficile per la Rossa di Maranello. Secondo il team principal, infatti, l’essere riuscito a rimanere a galla nonostante i weekend neri della Ferrari, ha significato molto e ha fatto emergere le sue reali capacità.

Se diamo uno sguardo ai dati, in realtà la differenza tra il 2019 e il 2020 è quasi abissale. Nel corso del suo primo anno in Ferrari, infatti, Leclerc ha registrato un totale di 264 punti, contro i soli 98 ottenuti nel 2020. Due anni fa, tuttavia, le problematiche relative alla monoposto erano già evidenti, anche se si sono concretizzate maggiormente nel corso dello scorso anno. Nonostante tutto, il monegasco è riuscito a farsi notare e a raggiungere il miglior risultato possibile in quella condizione.

LE PAROLE DI ELOGIO DI BINOTTO PER LECLERC

“Guardando in generale alla stagione, credo sia stata molto importante per lui. È stata molto difficile dal punto di vista della competitività della nostra macchina, ma penso che in termini di team leader stia crescendo particolarmente. Credo che Charles non abbia bisogno di dimostrare quanto può essere veloce in pista. Sanno tutti quali sono le sue capacità mentre guida… in gara, in qualifica, in condizioni difficili“.

Con queste parole Binotto ha espresso i propri complimenti nei confronti delle prestazioni di Leclerc. Ma ciò che caratterizza un vero leader non sono solamente i risultati. E su questo il team principal della Ferrari è più che d’accordo. Binotto ha infatti evidenziato anche la qualità del monegasco come motivatore all’interno della scuderia: “Charles è molto d’aiuto. Capisce quando è il momento di supportare la squadra, di spingerla. Sa quando è il momento di migliorare davvero. È consapevole che i risultati del team, in futuro, dipenderanno anche dal suo contributo. Penso sia davvero un leader, non solo come pilota. È cresciuto molto quest’anno“.

Secondo Binotto, Leclerc è riuscito a imparare molto, tanto a livello professionale quanto a livello personale. Questo lo ha reso un pilota molto forte in entrambi i sensi, destinato – secondo il team principal – a diventarlo ancora di più. Di conseguenza, sembra proprio che nel futuro del monegasco siano già segnati molti successi, anche se dovrà sicuramente avere al suo fianco una monoposto altrettanto forte.