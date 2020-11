Perez: “Oggi mi sento molto più preparato come pilota”

Sergio Perez pilota messicano attualmente in Racing Point, fa il punto della situazione dopo il weekend del GP Turchia e in vista del suo futuro

Sono passati pochi giorni dal GP di Turchia e dal podio, sul quale è salito anche Sergio Perez. Il pilota messicano è riuscito per pochissimo a difendere la sua posizione e tagliare il traguardo in seconda posizione a bordo della sua Racing Point.

In questi giorni Sergio Perez ha rilasciato un’intervista al sito web Race Fans, dove ha fatto intendere di essere cresciuto molto come pilota proprio grazie a questi anni trascorsi in Racing Point.

“Ho imparato un sacco. Aver trascorso sette anni con un team diverso, rimanendo in Formula 1, mi ha permesso di crescere in termini di maturità, conoscenza, esperienza. Oggi sono un pilota totalmente diverso e soprattutto, molto più preparato rispetto a quando ero in McLaren,” ha così spiegato Checo.

Attualmente il messicano si trova in quarta posizione nel mondiale piloti con 100 punti, ma assicura che avrebbe dovuto ottenere molto di più. Perez è stato assente nei due gran premi disputati a Silverstone, dopo essere stato risultato positivo al covid-19, per questo motivo non ha potuto racimolare ancora più punti.

“Avrei dovuto ottenere più punti. Non aver preso parte a due gare non è stato l’ideale in una stagione così corta. Tuttavia, credo che in linea generale di essere contento, anche per la mia capacità di essere costante durante tutto l’anno,” ha poi aggiunto il pilota messicano.

CHECO: “IN CASO DI ADDIO ALLA FORMULA 1, LO FARO’ A TESTA ALTA”

A fine stagione 2020, Checo dirà addio alla Racing Point e attualmente non ha un sedile per il prossimo anno. Ciò nonostante, lo stesso pilota messicano è consapevole che la Formula 1 è fatta così e si considera fortunato per aver avuto una carriera come la sua.

“Credo che fa parte della Formula 1. Ho sempre saputo come vanno le cose qui. Mi considero un privilegiato, ho avuto una bella carriera durata quasi dieci anni,” ha poi aggiunto Perez.

Prima di concludere, Sergio Perez dichiara che sente di aver dato il massimo nel corso di questi dieci anni come pilota, nella categoria regina. Se non dovesse trovare un sedile per il 2021, si definisce comunque molto orgoglioso del lavoro svolto: “Nel caso in cui dovessi andare via dalla Formula 1, lo farò a testa molto alta perché ho realizzato tutto con le risorse che ho avuto, considerando che non ci sono state molte persone che hanno avuto una carriera come la mia. Quindi vedremo come andrà e cosa succederà, io sono comunque in pace con me stesso”.