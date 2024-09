Perché la polizia sta raccomandando di non piegare più gli specchietti retrovisori | Ormai le auto lo fanno di default

La polizia lo sta raccomandando, non si devono piegare gli specchietti retrovisori, ma le auto adesso lo fanno veramente tutte.

Lo specchietto retrovisore è uno degli elementi di ogni singola automobile, indispensabile per chiunque soprattutto per provvedere a fare manovra anti parcheggi. In realtà essi in tale prospettiva sono estremamente sottovalutati. La stessa polizia raccomanda di non chiuderli mai anche se le macchine più moderne, procedono in maniera automatica e potrebbe essere una problematica.

Ogni singolo specchietto che viene utilizzato sulle nostre automobili, è fondamentale per quello che riguarda la sicurezza stradale. Gli attuali ritrovati tecnologici che sono le automobili, possono addirittura arrivare ad avere degli specchietti con un costo superiore ai 300 €.

Perché non lo sapesse la storia ci racconta che sono passati ben 100 anni da quando gli specchietti retrovisori sono stati installati per la prima volta su un’automobile. Il primissimo brevetto risalirebbe al 1921, anzianotto ma sempre attuale.

In quegli anni lo specchietto retrovisore è stato un vero e proprio salto in avanti in materia di sicurezza stradale. Sappiamo bene che oggi questo è uno degli argomenti che maggiormente tocca il lavoro della comunità europea e dei suoi Stati in generale. Proprio per questo motivo, conoscere le regole che sono dietro di esso diventa veramente importante.

Negli anni ’90 l’arrivo degli specchietti elettrici

Con l’arrivo degli anni ’90 sono arrivati anche gli specchietti elettrici, ovviamente non avevano nulla a che fare con conosciamo ora, ma era comunque un altro passo avanti. La prima a proporli fu la Honda Acura una delle prime auto sul mercato che implementò questo soggetto. Successivamente fu la Mercedes a proporli, insieme alla loro capacità di andare a ripiegarsi autonomamente o occupando meno spazio.

Insomma, un’implementazione tecnologica che però sembra non convincere pienamente la polizia che invece chiede di non chiudere più gli specchietti quando si parcheggia, per qualcuno è quasi impossibile considerando l’elettronici degli stessi.

Perché si consiglia di non chiudere lo specchietto retrovisore

In realtà, la motivazione potrebbe sembrare abbastanza banale. Secondo la polizia, se ogni volta che si parcheggia si provvede alla chiusura dello specchietto retrovisore, si potrebbe finire per procedere alla cieca nel momento in cui si riparte.

Sappiamo bene che buona parte delle automobili provvede in autonomia ad aprire gli specchietti retrovisori. Ma nel caso in cui questi malessere chiusi per l’automobilista, potrebbe essere veramente molto pericoloso. Proprio per questo motivo si consiglia sempre di prestare particolare attenzione affinché prima della partenza all’auto sia perfettamente pronta per muoversi.